Vucic y Borell muestran preocupación por serbios de Kosovo tras negociaciones infructuosas

BELGRADO (Sputnik) — El presidente serbio, Aleksandar Vucic, declaró que estaba preocupado por el destino de los serbios en Kosovo y Metojia, después de una... 14.09.2023, Sputnik Mundo

Al final de la ronda, el líder serbio aclaró que Serbia había aceptado la propuesta de compromiso de la UE, pero Kurti no estaba dispuesto a aceptarla, y la reunión se completó sin ningún resultado. El mandatario precisó que Serbia denunció en las negociaciones "la expropiación" por Pristina de las instituciones serbias en el norte del territorio kosovar y la expulsión de los empleados, y también acordó revisar la propuesta de formar una unión de comunidades serbias. El 14 de septiembre, Vucic y Kurti celebraron unas conversaciones en Bruselas, en las que también estuvo presente el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y el enviado de la UE para el diálogo entre Belgrado y Pristina, Miroslav Lajcak. Borrell y Lajcak primero se reunieron por separado con el presidente serbio y el primer ministro kosovar, luego se realizó un encuentro tripartito. A su vez, Josep Borrell admitió que Vucic Kurti no lograron ningún progreso en las negociaciones sobre la reducción de tensiones en el norte de Kosovo.Los serbios de Kosovo reclamaron a principios del septiembre que los alcaldes albanokosovares, elegidos en abril pasado en unos comicios que la comunidad serbia boicoteó, fueran retirados de los ayuntamientos de cuatro municipios del norte, donde los serbios son mayoría. También demandaron la retirada de la policía antidisturbios kosovar, que el 26 de mayo lanzó gases lacrimógenos a los manifestantes que bloqueaban la entrada de los nuevos alcaldes a las oficinas. El 29 de mayo, la fuerza militar internacional liderada por la OTAN (KFOR) confirmó un incremento de su presencia en cuatro municipios del norte de Kosovo para "garantizar un ambiente de protección y seguridad y la libertad de movimiento para todas las comunidades en Kosovo". Kosovo, poblado mayoritariamente por albaneses, proclamó en 2008 una independencia unilateral de Serbia, siendo reconocido por Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los países miembros de la UE, pero no por Serbia, Rusia, China, España, Grecia, Irán y otras naciones.

