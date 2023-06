https://sputniknews.lat/20230615/la-ue-se-propone-limitar-la-financiacion-de-kosovo-por-su-negativa-a-promover-la-desescalada-1140585829.html

La UE se propone limitar la financiación de Kosovo por su negativa a promover la desescalada

En sus palabras, estas acciones incluyen "la suspensión de visitas de alto nivel, contactos y actos, así como de la cooperación financiera con Kosovo".El representante del Servicio Europeo de Acción Exterior señaló que las medidas propuestas contra Kosovo no eran sanciones y podrían levantarse si sus autoridades daban los pasos necesarios. Stano tampoco descartó que también pudieran imponerse restricciones a Serbia si no contribuía a la desescalada.Kosovo "quiere provocar un conflicto armado a cualquier precio""Albin Kurti quiere provocar un conflicto armado a cualquier precio", declaró Aleksandar Vucic durante una entrevista en radio y televisión Serbia. Así comentó la decisión del Gobierno de la autoproclamada república de prohibir el suministro de mercancías desde Serbia central a la provincia.De acuerdo con él, estas medidas restrictivas de Pristina contradicen el derecho internacional y todos los acuerdos firmados anteriormente.Un poco más tarde, el mandatario exigió a los embajadores occidentales y de la UE que detuvieran a las autoridades albanokosovares de Pristina y evitaran una nueva guerra en los Balcanes. El 14 de junio, Albin Kurti expuso en la reunión con los embajadores de los citados países las cinco condiciones que, en su opinión, deben cumplirse para la desescalada en el norte de Kosovo y Metohija. Efectivos del grupo de misiones especiales de la Policía kosovar detuvieron, el 14 de junio, en el norte de Kosovo a un serbio, tras lo cual resonaron las sirenas de alarma en la parte norte de Kosovska Mitrovica. El ministro del Interior de Kosovo, Xhelal Svecla, anunció en redes sociales que el detenido, Milun Milenkovic, es líder del grupo Defensa Civil, que organizó los altercados durante las protestas de mayo pasado y los ataques contra policías y efectivos del contingente de la OTAN.Esto sucede después de que en abril pasado, las autoridades en Pristina intentaran nombrar alcaldes de nacionalidad albanesa en el norte de Kosovo después de las elecciones a los órganos de autogobierno local celebradas el 23 de abril. Los serbios locales boicotearon la votación. En palabras del mandatario del país, Aleksandar Vucic, este gesto fue un "levantamiento político pacífico".Kosovo, poblado mayoritariamente por albaneses, proclamó en 2008 su independencia unilateral de Serbia, siendo reconocido por Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los países miembros de la Unión Europea, pero no por la propia Serbia, Rusia, China, España, Grecia, Irán y otras naciones.

