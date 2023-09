https://sputniknews.lat/20230915/chile-a-50-anos-del-golpe-hay-un-pinochetismo-que-esta-saliendo-del-closet-1143741868.html

Chile: a 50 años del golpe "hay un pinochetismo que está saliendo del closet"

Chile: a 50 años del golpe "hay un pinochetismo que está saliendo del closet"

En el marco de la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura encabezada por Augusto Pinochet, los investigadores... 15.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-15T10:09+0000

2023-09-15T10:09+0000

2023-09-15T10:30+0000

gps internacional

salvador allende

richard nixon

eeuu

chile

política

henry kissinger

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/0f/1143741712_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_fb9bcf0fc57b3e5199e05b7f6b5d865f.jpg

Chile: a 50 años del golpe "hay un pinochetismo que está saliendo del closet" Chile: a 50 años del golpe "hay un pinochetismo que está saliendo del closet"

Aquel 11 de septiembre de 1973, un bombardeo sobre el Palacio de La Moneda dio paso a 17 años de una de las más sangrientas dictaduras en América Latina, en la que hubo 3.200 muertos y más de mil personas que permanecen desaparecidas. Sobre ello, "este golpe de Estado no sólo puso fin a la experiencia de los 1.000 días de Unidad Popular que encabezó Salvador Allende, sino también fue el primer día de una dictadura que reorganizó drásticamente el perfil de la sociedad chilena", dijo Gaspar.En un contexto internacional de Guerra Fría, "la emergencia del Gobierno de Allende fue vista por Nixon y Kissinger como una amenaza a los intereses de EEUU", indicó. Bajo la premisa de que no podía surgir otra Cuba, "el Gobierno norteamericano autorizó un conjunto de operaciones especiales para impedir el acceso del Gobierno de Allende", sostuvo.Hay un sector importante de la sociedad chilena que apoya el golpeEsta fecha interpela al país sobre cómo recordar estos hechos, "ya que los chilenos no tienen una visión común sobre la historia reciente", advirtió. Sobre ello, "un sector importante de la población tiende a apoyar el golpe y lo justifica aduciendo de que el país estaba al borde de una guerra civil", explicó.No obstante ello, "más allá de los desacuerdos, el pueblo chileno ha logrado construir un Estado democrático que enfrenta los nuevos desafíos y que guarda respeto por su historia", concluyó.Allende es un faro para el progresismo latinoamericanoEl Gobierno de Unidad Popular "otorgó tierras a miles de campesinos, acabando así con la práctica latifundista", aseveró a Sputnik el historiador Alessandro Pagani.El impacto de la dictadura chilena en los procesos políticos económicos y sociales, así como en las estructuras de poder en los países latinoamericanos, "inaugura lo que se conoce como la era del neoliberalismo", expresó Pagani. El neofascismo "fue apoyado por la administración de Nixon y Kissinger en EEUU, siendo ellos quienes permitieron el desarrollo del experimento económico llevado a cabo por los llamados Chicago boys", explicó el historiador italiano.Entre ellas, "se puede destaca la construcción de un Estado popular, con una economía planificada y en gran parte estatizada", sostuvo. En este sentido, "Allende impulsó la nacionalización del hierro, cobre y salitre", señaló. También "propuso la nacionalización de la industria del carbón y de los bancos, llegando a un total de un 80% del sector industrial en manos del Estado", concluyó Pagani.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre los cambios geopolíticos en el sistema internacional contemporáneo.CulturaEn el cierre cultural de Sputnik y M24 nos contactamos con los actores más importantes de la escena cultural montevideana.

eeuu

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Fabián Cardozo

Fabián Cardozo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabián Cardozo

salvador allende, richard nixon, eeuu, chile, política, henry kissinger, аудио