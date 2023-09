https://sputniknews.lat/20230915/el-senado-pide-al-pentagono-datos-sobre-la-negativa-de-musk-de-activar-starlink-sobre-crimea-1143749215.html

El Senado pide al Pentágono datos sobre la negativa de Musk de activar Starlink sobre Crimea

El Senado pide al Pentágono datos sobre la negativa de Musk de activar Starlink sobre Crimea

Tres miembros del Comité de Servicios Armados del Senado estadounidense solicitaron al jefe del Pentágono, Lloyd Austin, que proporcione datos sobre si Elon... 15.09.2023, Sputnik Mundo

La CNN, citando extractos de la biografía de Musk, informó previamente que el empresario estadounidense decidió limitar el funcionamiento de internet por satélite Starlink cerca de Crimea y frustró así un ataque ucraniano contra Rusia. Como señaló la cadena, a Musk le preocupaba que, en respuesta al "pequeño Pearl Harbor", Rusia pudiera supuestamente responder con armas nucleares.Sin embargo, Musk desmintió posteriormente las informaciones según las cuales había restringido el servicio Starlink frente a las costas de Crimea. Agregó que el sistema no funcionaba en esas regiones, se le pidió que lo conectara, pero no accedió.Según ellas, la decisión de Musk otorgó a las fuerzas rusas una "defensa de facto". Asimismo, preguntaron a Austin si son necesarios más cambios legislativos para ayudar al Pentágono. Actualmente, las senadoras esperan tener una respuesta antes del 31 de octubre.La situación tiene de fondo el que en su nueva biografía, el empresario estadounidense reveló que Kiev pedía el apoyo de Starlink para atacar buques rusos con base en el puerto de Sebastopol, en Crimea, en septiembre de 2022. Musk se negó para no hacer de su compañía un cómplice de un gran acto de guerra y para evitar "una escalada del conflicto".

