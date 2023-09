https://sputniknews.lat/20230915/presidente-de-argentina-reclama-que-celac-sea-parte-del-g20-en-2024-en-cumbre-g77china-1143760638.html

Presidente de Argentina reclama que Celac sea parte del G20 en 2024 en cumbre G77+China

Presidente de Argentina reclama que Celac sea parte del G20 en 2024 en cumbre G77+China

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto Fernández, expresó la necesidad de que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños...

"Que el año entrante, cuando Brasil preside el G20, la Celac se incorpore al G20", demandó el mandatario ante sus pares, reunidos en La Habana, Cuba. A juicio de Fernández, que concluye en diciembre su mandato de cuatro años, "no es posible que el Caribe, que es la región que más padece la crisis climática, no esté representada" en el G20, cuya cumbre se celebrará en noviembre de 2024 en Río de Janeiro.A la vez, el presidente argentino celebró que la Unión Africana, que reúne a 55 países, fuera incluida como miembro permanente en el G20 durante la cumbre que tuvo lugar en la India el 13 y el 14 de septiembre, y aseguró que se trata de "un acto de reparación, tal vez tardío".En un cuestionamiento al sistema imperante, el jefe de Estado afirmó que la globalización ha fracasado ante "una hegemonía estadounidense que no es lo que fue" y una Europa "en crisis que comenzó con el Brexit y siguió con la guerra de Rusia en Ucrania".Ante "un cambio de época" como el que se vive, el mandatario propuso que los países del G77 intenten modificar las reglas de juego imperantes en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).Fernández destacó también que el Grupo de los BRICS —integrado por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, que engloban al 44% de la humanidad y el 36% del Producto Interior Bruto (PIB)— constituye "un grupo de naciones que son más que el G7", agrupación creada tras la II Guerra Mundial para unir a los países industrializados.Esa desigualdad "nos obliga a repensar el mundo, y ahí el Sur, el G77+China, tiene mucho que decir", enfatizó.Al comienzo de su discurso, el mandatario recordó "la ocupación indebida de tierras argentinas" que lleva adelante Reino Unido en las Islas Malvinas (sur), y agradeció el apoyo de los países presentes respecto al reclamo de reanudar las conversaciones para solucionar el conflicto de soberanía.El G77+China cuenta actualmente con 134 Estados miembros, que representan dos tercios de la membresía de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el 80% de la población mundial.El G77 fue fundado el 15 de junio de 1964 tras la rúbrica de la Declaración Conjunta de los Setenta y Siete Países en Desarrollo, emitida al final de la I sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, celebrada en Ginebra, para lograr un mayor peso en las deliberaciones dentro de la Asamblea General de la ONU.

