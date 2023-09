https://sputniknews.lat/20230913/cumbre-del-g77-en-cuba-constituye-una-apuesta-por-un-nuevo-y-mas-justo-orden-internacional-1143662353.html

Cumbre del G77 en Cuba constituye "una apuesta por un nuevo y más justo orden internacional"

La próxima Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Grupo 77 + China, la mayor organización intergubernamental de países en desarrollo de las Naciones...

De acuerdo con expertos entrevistados por Sputnik, por su composición, número, población, recursos naturales y minerales, el G77 representa un significativo polo en el contexto de las relaciones internacionales, si bien algunos acuerdos firmados dentro del bloque "fueron más bien gestos simbólicos" que no se llevaron a la práctica.Para el investigador Lucas Domingo Hernández Polledo, del Centro de Estudios de Política Internacional (CIPI), uno de los retos fundamentales durante la presidencia pro témpore de La Habana será el mantenimiento de la unidad de la organización multinacional, que agrupa a casi todas las naciones del hemisferio sur.A juicio del diplomático cubano, las 77 naciones en vías de desarrollo que firmaron la primera declaración del Grupo —el 15 de junio de 1964— establecieron como objetivos, aún vigentes, la articulación y promoción de los intereses económicos colectivos y el fortalecimiento de la capacidad de negociación conjunta dentro del marco de la Organización de Naciones Unidas (ONU).Influencia y multilateralismoSegún Hernández Polledo, en 2014 los expertos pronosticaban que la participación en el Producto Interno Bruto (PIB) del bloque superaría el 60% de la economía en el orbe durante los próximos 15 años y el peso económico aumentaría debido a la presencia en ese hemisferio de los 20 territorios con mayor crecimiento.No obstante, el académico insiste en la política de concertación y el despliegue de su capacidad diplomática conjunta para la exigencia del cumplimiento de los principios del derecho internacional, el fortalecimiento del multilateralismo, la colaboración con los organismos internacionales y el "empoderamiento e influencia" de la Asamblea General de la ONU.Por su parte, el investigador y profesor del CIPI Raynier Pellón Azopardo afirmó a Sputnik que hoy resulta evidente el cambio en la correlación de las fuerzas, expresado en una caída progresiva del influjo de Occidente, incapaz de solucionar los problemas presentes en el sur geopolítico, región que encontró nuevos modos de concertación y cooperación.Para el doctor en ciencias históricas y máster en historia contemporánea existen elementos estructurales que evidencian ese tránsito hacia un escenario multipolar, entre ellos el traslado del núcleo económico central hacia las naciones asiáticas, algunas de las cuales ocupan "posiciones de vanguardia" en esferas claves del desarrollo tecnológico y financiero.Pellón Azopardo citó como ejemplo los avances en el sector de las comunicaciones, la biotecnología y la investigación y exploración espacial en esa área geográfica.Sumado a ello, el experto reconoció el impulso de numerosos instrumentos de colaboración en la esfera financiera y de relaciones comerciales con sus propias monedas, que "aunque no revierten la preponderancia del dólar como capital de reserva a escala global, vulneran ese dominio en favor de la soberanía y del progreso de naciones opuestas, muchas veces, a las medidas unilaterales y las sanciones que impiden el desarrollo en igualdad de condiciones".Además de esos temas, la agenda de la Cumbre del G77 —que agrupa a más del 80% de la población mundial y a tres cuartas partes de la membresía de la ONU—, aseguró el académico, analizará las consecuencias negativas del orden imperante actual, "incapaz de solucionar los problemas globales, injusto y desigual", así como la pandemia de COVID-19.Asimismo, también se atenderán el abordaje de asuntos vinculados a la salud y educación; el cuestionamiento al carácter mercantil del uso de los avances en la tecnología; migración y seguridad, "que no pueden solucionarse desde la polarización y las posiciones nacionalistas de extrema derecha o neofascistas"; la preparación ante la ocurrencia de desastres naturales y la garantía al "derecho a la vida y la paz".El papel de Cuba en el G77Aunque la nación caribeña no había presidido este bloque, cargo asumido desde enero del presente año, sí ocupó el máximo puesto en diferentes capítulos, como Ginebra en 2001 y 2010; Nairobi en 2005, y Roma en 1987 y 2001.De igual manera, a instancias de La Habana, el G77 presentó en la Segunda Comisión de la Asamblea General de la ONU los proyectos de resolución Hacia un nuevo orden económico internacional y Medidas económicas unilaterales como medio de coerción política y económica contra los países en desarrollo.También fungió como sede de otros eventos asociados al grupo, como las reuniones de ministros de Educación, Cultura y Turismo de sus integrantes y, este julio de 2023, de la reunión de ministros y altas autoridades de medio ambiente de los Estados miembros.El estudioso Rodobaldo Isasi Herrera, licenciado en historia contemporánea e investigador del CIPI, expresó que durante este mandato la mayor de las Antillas apela, entre otras cuestiones, a la búsqueda de respuestas a los retos y necesidades de desarrollo del continente africano.Esa región, sentenció, enfrenta dificultades, como la deuda externa y el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Por ello, el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, por ejemplo, representaría "una alternativa frente a instituciones financieras que no siempre responden a los intereses del sur global, y al concierto de los países africanos, en especial".El experto recordó el discurso pronunciado por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante la XV Cumbre de los BRICS, celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica, recién en agosto, donde mencionaba el valor estratégico de la coordinación efectiva entre ambos bloques en la salvaguarda del principio "de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas en la implementación de la Convención Marco y el Acuerdo de París".Hernández Polledo expresó que la estrategia del país antillano al frente del G77 está orientada, además, a la exhortación a las naciones del norte al cumplimiento de sus compromisos con los territorios menos avanzados desde el punto de vista económico.El exembajador de La Habana en Tanzania (2017-2021) reiteró que la propuesta cubana referida al impulso de la cooperación sur-sur y la cooperación triangular incluye el intento por allegar a los territorios industrializados con la recuperación tras la pandemia COVID-19, pues tienen el deber moral, responsabilidad histórica y recursos abundantes y necesarios en la resolución de las dificultades globales más apremiantes.Para el experto, "la elección de La Habana en la presidencia pro témpore del G77 y China no fue casual".

