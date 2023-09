https://sputniknews.lat/20230912/eeuu-intenta-dividir-los-brics-con-el-nuevo-corredor-comercial-en-oriente-medio-1143612887.html

EEUU, la Unión Europea, Francia, Alemania, la India, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) acordaron establecer el Corredor Económico India–Oriente... 12.09.2023

EEUU, la Unión Europea, Francia, Alemania, la India, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) acordaron trabajar en conjunto bajo un memorando de entendimiento para establecer el Corredor Económico India–Oriente Medio–Europa (IMEC). Esta iniciativa fue presentada en el marco de la cumbre del G20 en Nueva Delhi y tiene como objetivo impulsar el desarrollo económico al fomentar la conectividad y la integración económica entre Asia, el golfo Pérsico y Europa."EEUU trata de crear una grieta en las filas de los BRICS"Recientemente, la India dejó en claro que busca activamente ocupar una posición económica de liderazgo en la región asiática, destacó a Sputnik el analista independiente y experto en mercados globales Mijaíl Beliáyev. Sin embargo, en sus palabras, esta sana aspiración de Nueva Delhi al liderazgo está siendo ahora activamente intentada utilizar por EEUU para "sus propios fines egoístas".El analista prevé que para los países BRICS como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, la participación en este proyecto conlleva riesgos evidentes, además de beneficios. "Estados Unidos tratará de recuperar su influencia en Arabia Saudita a través de este proyecto, donde su posición se ha visto notablemente sacudida. Pero tanto Arabia Saudita como los EAU vinculan su desarrollo con Oriente, en particular, con China", señaló."El IMEC puede tener un gran potencial, pero ahora existen dudas sobre su realización"El proyecto IMEC puede tener un gran potencial, pero ahora existen ciertas dudas sobre su inminente puesta en marcha, señaló a Sputnik Zhu Welie, director de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái."Me parece que el IMEC tiene más contenido político que económico. De hecho, si este corredor económico a gran escala pudiera realizarse en la práctica, la India y Oriente Medio podrían beneficiarse de las inversiones. También tendría un efecto beneficioso en la logística terrestre y marítima entre el sur y el oeste de Asia y Europa. Esto es algo de lo que solo podemos alegrarnos", afirmó.No obstante, el experto no está seguro de que el proyecto se realice. En sus palabras, parece que Estados Unidos es la fuerza líder en esta asociación. Agregó que la idea de construir este corredor probablemente se vio influida por la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Agregó que en los últimos años, a medida que ha crecido la influencia del sur global, EEUU y Europa emprenden iniciativas de cooperación, pero ninguno de estos proyectos se ha realizado en la práctica."Es poco probable que el IMEC se dirija contra China"Es poco probable que el IMEC se dirija contra China, pero es evidente el intento de crear una alternativa al Cinturón y la Ruta, indicó a Sputnik Alexéi Kupriánov, jefe del grupo de Asia Meridional y Océano Índico del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de Rusia."A la India le preocupa la actividad china en la región del Índico, por lo que intenta poner en marcha un gran número de proyectos con participación internacional que puedan constituir una alternativa a las iniciativas chinas", aseguró.De acuerdo con el experto, el IMEC no reducirá el flujo de productos chinos a Oriente Medio y Europa, ni constituirá realmente una alternativa seria a los productos chinos en la actualidad, al menos porque la India, en general, no tiene productos que exportar a Europa en la medida en que lo hace China. Precisó que su economía está muy poco conectada a la economía mundial.Iniciadores del proyecto "pueden tomar prestada la experiencia de China"Si lo desean, los iniciadores del proyecto IMEC pueden tomar prestada la experiencia positiva de China en la implantación de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, China está abierta a ello, afirmó a Sputnik el profesor Zhu Weile.Por lo tanto, agregó que "esperamos que Estados Unidos, Europa, la India y otros países puedan aprender de las ideas y principios básicos de China y, de hecho, hacer todo de acuerdo con el principio de "discusión conjunta, construcción conjunta y utilización conjunta".

