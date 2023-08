https://sputniknews.lat/20230806/el-intento-de-occidente-de-sembrar-discordia-entre-china-y-la-india-no-afectara-a-los-brics-1142289306.html

El intento de Occidente de sembrar discordia entre China y la India no afectará a los BRICS

El intento de Occidente de sembrar discordia entre China y la India no afectará a los BRICS

El diario chino 'Global Times' publicó un editorial denunciando que los países occidentales buscan magnificar las diferencias entre los estados miembros de... 06.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-06T02:12+0000

2023-08-06T02:12+0000

2023-08-06T02:16+0000

internacional

brics

china

brasil

la india

rusia

la xv cumbre de los brics en sudáfrica (2023)

eeuu

occidente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/0f/1138187829_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_eeb058943ea8d56368b36bdeb1cdecc5.jpg

"Los BRICS —Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica— están atrayendo cada vez más la atención en todo el mundo, como lo demuestra el creciente interés de muchos países que desean unirse. Al mismo tiempo, Occidente lo ve cada vez más como un desafío económico y geopolítico. Por lo tanto, no es de extrañar que los países occidentales estén amplificando los conflictos entre los estados miembros", afirma el artículo.El periódico chino menciona una reciente nota de la agencia Bloomberg titulada "Este club no es lo suficientemente grande tanto para China como para India", que vaticinaba que las presuntas tensiones entre Nueva Delhi y Pekín "probablemente evitarán que el bloque BRICS plantee un desafío coherente a Occidente".El medio chino razona que, con la inminente cumbre de los BRICS centrada en la expansión de los miembros, Occidente, especialmente EEUU, está intentando atraer a la India a su lado mientras "hace un escándalo" por las diferencias entre ambos gigantes asiáticos, los dos países más poblados del planeta, y minimiza el futuro de los BRICS.Para el especialista, los países occidentales intentan deliberadamente magnificar las desavenencias actuales y previas entre Pekín y Nueva Delhi para abrir una brecha y socavar la unidad del bloque económico.Si bien es cierto que hay dificultades en la relación entre ambas naciones asiáticas, indica el editorial, existe mucha cooperación.En ese sentido, el profesor de relaciones internacionales Long Xingchun, de la Universidad de Estudios Internacionales de Sichuan, dice al Global Times que Pekín "siempre ha enfatizado que algunas diferencias entre China y la India, como el tema de la frontera, no deberían afectar las relaciones entre los dos países, y mucho menos afectar la cooperación en otros países". "La India puede tener diferentes puntos de vista sobre algunos temas específicos, pero estos son insignificantes cuando se trata de la cooperación entre los BRICS", apuntó el universitario."China y la India tienen mucho en común en la arena global, particularmente en los mecanismos multilaterales, donde tienen una amplia gama de intereses comunes. A pesar de algunas diferencias en las relaciones bilaterales, la ambición internacional de la India de mejorar su estatus y convertirse en una gran potencia indica que no se opondrá a la cooperación de los BRICS", señala el medio chino.Volviendo a los intentos de los medios occidentales de sabotear el proyecto de los BRICS, el editorial señala que el pasado martes 2 de agosto, la agencia británica Reuters informó que "Brasil se ha resistido a tomar impulso en el grupo BRICS de las principales economías emergentes para agregar más países miembros" y que "la India tiene reservas sobre la expansión". Pero al día siguiente, apunta el Global Times, el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, expresó su apoyo a que más países se unan al grupo BRICS, a la vez que el Ministerio de Relaciones Exteriores de la India desmintió también la información.Al respecto, el Global Times añade que la razón detrás del creciente impulso de los BRICS es el objetivo compartido de establecer un orden económico global más justo y razonable.Un desafío a la hegemonía de los EEUUMás adelante, el editorial del periódico chino también señala que el artículo de Bloomberg desmentido por autoridades brasileñas e indias decía que el bloque de los BRICS "se describe cada vez más como un contrapeso a las instituciones multilaterales occidentales existentes. De hecho, no es nada por el estilo y puede que nunca lo sea".Sobre esa afirmación, el medio de China afirma que EEUU siempre ha considerado cualquier país emergente u organización formada por países emergentes, con un sistema económico y político diferente a su modelo, como los BRICS, como "un desafío a su hegemonía". Esto, concluyen, revela justamente la debilidad de EEUU.Y añade: "El grupo BRICS juega un papel esencial en el escenario multilateral global. Tanto la India como Brasil ven a los BRICS como una plataforma para mejorar su estatus e influencia internacional. Para la India en particular los BRICS son una plataforma instrumental favorable que puede ayudarla a lograr una mayor representación en el escenario internacional".Por eso, remata el Global Times, todos los países BRICS, especialmente China y la India, deben abordar las diferencias de manera pragmática y evitar llevar los conflictos bilaterales al mecanismo multilateral, mientras mantienen la vigilancia contra el intento occidental de sembrar la discordia entre ellos.

https://sputniknews.lat/20230803/las-monedas-digitales-del-brics-podrian-ser-una-tumba-para-el-swift-y-el-dominio-del-dolar-1142210783.html

https://sputniknews.lat/20230802/la-ampliacion-de-los-brics-configuraria-un-nuevo-mapa-geopolitico-1142197410.html

https://sputniknews.lat/20230803/el-kremlin-la-union-al-brics-de-argentina-y-otros-paises-fortalecera-la-organizacion-1142211326.html

https://sputniknews.lat/20230603/occidente-teme-que-la-emergencia-de-los-brics-acelere-el-fin-del-reinado-financiero-de-eeuu-1140183574.html

china

brasil

la india

eeuu

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brics, china, brasil, la india, rusia, la xv cumbre de los brics en sudáfrica (2023), eeuu, occidente