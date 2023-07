https://sputniknews.lat/20230706/un-nuevo-orden-economico-multidivisa-y-multilateral-esta-reemplazando-al-dominado-por-el-dolar-1141287600.html

"Un nuevo orden económico multidivisa y multilateral está reemplazando al dominado por el dólar"

"Un nuevo orden económico multidivisa y multilateral está reemplazando al dominado por el dólar"

Un artículo en el popular diario 'China Daily' afirma que la hegemonía global de la moneda estadounidense se está "desmoronando" y condena que EEUU esté... 06.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-06T04:19+0000

2023-07-06T04:19+0000

2023-07-06T04:19+0000

internacional

brics

china

irán

indonesia

rusia

desdolarización

brasil

eeuu

💶 divisas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/11/1139547803_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_735b1b9faecf063c33cc3725d27319ad.jpg

"Se está produciendo un acontecimiento muy importante que asestará un duro golpe a quienes han puesto sus esperanzas en los Estados Unidos. El establecimiento de un orden mundial más justo se está convirtiendo gradualmente en una realidad, a medida que se levanta una ola de rebelión contra el reinado de ocho décadas del dólar estadounidense en el comercio mundial".De esta manera comienza una reciente columna publicada en el periódico en inglés más popular en el gigante asiático, con el título "Otras monedas están destronando al dólar".La nota explica los detalles del fenómeno impulsado por decenas de países en los últimos meses, deteniéndose en los motivos de su popularidad alrededor del mundo y las implicancias en el tablero geopolítico."El trono del dólar, convertido en moneda de cambio internacional por el régimen de Bretton Woods en 1944, se está desmoronando. Pero el fin de la hegemonía del dólar no significa la hegemonía de otra moneda en el comercio global. El dólar había reemplazado a la libra esterlina. Pero la economía global ya no está dominada por la hegemonía". "En sus disputas con los países en desarrollo, EEUU utiliza su poder financiero para actuar de forma deshonesta. Confiscará los activos denominados en dólares de esos países, como ha hecho con Rusia y Afganistán. Está tratando de utilizar su sistema financiero como arma para subyugar a China y Rusia", recuerda el análisis financiero. "Paradójicamente, la militarización del dólar ha erosionado el estatus del dólar como una moneda internacionalmente válida. La política estadounidense de convertir el dólar en un garrote, que en teoría debería funcionar como un bien universal, está destruyendo el trono del dólar", abunda.La publicación señala que el otro acontecimiento que explica esta amenaza al reinado del dólar es la expansión del comercio en las monedas de otros países, incluidas algunas economías de mercados emergentes, destacando que cada vez más actores internacionales están optando por utilizar sus divisas nacionales en lugar del dólar para comerciar entre ellos."Hoy, 60 países comercian en sus monedas nacionales en lugar del dólar. India, que está cada vez más cerca a Estados Unidos, también lleva adelante el comercio exterior en su propia moneda. India tiene acuerdos comerciales con 19 países para comerciar en su propia moneda".Con respecto a Rusia, el diario celebra que el Gobierno del presidente Vladímir Putin haya adoptado el yuan como su unidad de pago en el comercio con China, que se espera que supere los 200.000 millones de dólares para finales del 2023, según proyecciones citadas por el medio.Según los últimos datos del Banco de Rusia, la participación del yuan en el comercio del país aumentó del 4% en enero de 2022 al 23% a fines del mismo año, indica la nota, que tilda esta decisión de priorizar la divisa de China como "otro gran golpe al dólar como moneda de cambio internacional". Vale recordar que el yuan reemplazó al dólar como la moneda más negociada en Rusia en términos de volumen de negociación mensual por primera vez en febrero de 2023, según un informe de Bloomberg.China Daily recuerda además que un desarrollo similar está ocurriendo en Brasil, que es parte de la alianza comercial BRICS —conformada por el país lusófono junto con Rusia, la India, China y Sudáfrica—, y también en Argentina, la segunda economía más grande de América del Sur.En agosto de 2022, Turquía y Rusia acordaron utilizar el rublo en el comercio de gas, recuerda el artículo. Ankara también está trabajando en un acuerdo para realizar operaciones comerciales con Irán en sus monedas nacionales.Pero no se trata solamente de utilizar las divisas locales. El China Daily señala cómo los países están optando por llevar adelante sus intercambios comerciales usando cambios de una canasta amplia, como el yuan chino, la rupia india y el rublo ruso."Los países prefieren comerciar en cualquier moneda que no sea el dólar que se adapte a sus intereses. Bangladesh, por ejemplo, acordó pagar las importaciones de Rusia en yuanes. India ha ofrecido utilizar su propia moneda como alternativa en el comercio con países que no tienen suficientes reservas de divisas en dólares, especialmente Sri Lanka, Bangladesh y Egipto. Arabia Saudí también ha comenzado a aceptar pagos en yuanes por sus exportaciones de petróleo. Otros países del Golfo también están considerando el uso del yuan en su comercio de petróleo", afirma la nota. Y agrega: "Anteriormente, el petróleo se negociaba únicamente en dólares. Ahora, el comercio en el yuan es una tendencia al alza. En agosto de 2018, Venezuela anunció que fijará el precio de su petróleo en uros, yuanes, rublos y otras monedas."Los esfuerzos para crear una nueva moneda internacional para reemplazar al dólar están cobrando impulso. La Cumbre de los BRICS en agosto podría allanar el camino para el uso de una nueva moneda para facilitar el comercio entre los miembros de los BRICS (...), que representan actualmente el 41% de la población mundial y el 31,5% de los bienes y servicios del mundo", señala la nota. "Los dos gigantes de América Latina, Brasil y Argentina, quieren empezar a utilizar esta moneda en el comercio bilateral para reducir su dependencia del dólar", y añade que este fenómeno podría cobrar todavía más impulso con el desarrollo de las monedas digitales.

https://sputniknews.lat/20230704/hay-muchas-razones-para-que-el-yuan-chino-reemplace-al-dolar-como-la-principal-moneda-de-reserva-1141206452.html

https://sputniknews.lat/20230627/lavrov-el-comercio-entre-rusia-y-china-se-expande-pese-a-los-intentos-de-injerencia--1140992475.html

https://sputniknews.lat/20230626/el-representante-de-rusia-ante-el-fmi-afirma-que-el-dolar-se-abandona-por-la-propia-politica-de-1140948801.html

china

irán

indonesia

brasil

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brics, china, irán, indonesia, rusia, desdolarización, brasil, eeuu, 💶 divisas, 📈 mercados y finanzas