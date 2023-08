https://sputniknews.lat/20230805/canciller-boliviano-a-sputnik-con-los-brics-abogamos-por-la-primacia-del-multilateralismo-1142285759.html

Canciller boliviano a Sputnik: con los BRICS "abogamos por la primacía del multilateralismo"

En diálogo con Sputnik, el canciller Rogelio Mayta explicó cuáles son las perspectivas del Gobierno de Luis Arce en la cumbre de los BRICS, que se realizará en... 05.08.2023

El 31 de julio, Bolivia oficializó su deseo de sumarse los BRICS —llamado así por las siglas de sus integrantes, Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, consideradas economías emergentes—, y el presidente Luis Arce participará en la próxima reunión del bloque, que se celebrará en Johannesburgo a finales de este agosto.De cara a la cumbre sudafricana, el ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional, Rogelio Mayta, destacó que Bolivia también es un país en desarrollo, por lo cual su inserción en este bloque sería atinada.Durante los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y de Arce, iniciado en 2020, se asentó el Modelo Económico Social Comunitario Productivo, que pone a la población del país sudamericano en el centro de los esfuerzos del Estado para alcanzar una mejor calidad de vida, resguardando la soberanía y la dignidad nacional."Nuestro modelo económico boliviano de desarrollo va a llevarnos a que en los próximos años Bolivia pueda desarrollar sus propias habilidades económicas en todo ámbito y, fundamentalmente, en el litio", adelantó el canciller.Recientemente, Bolivia firmó convenios con empresas de Rusia y de China para avanzar en la industrialización del litio presente en salares de los departamentos de Potosí y Oruro. Con 23 millones de toneladas, esta nación sudamericana concentra las mayores reservas mundiales de este metal estratégico por su empleo en la construcción de aparatos electrónicos, desde celulares hasta autos."A propósito de su modelo económico, Bolivia tiene previsto encarar la explotación de este importante recurso natural como materia prima, hasta su industrialización como baterías de litio. Esto, sin lugar a dudas, nos va a poner en una situación muy particular e importante", describió el ministro de Relaciones Exteriores.Resaltó que el programa económico impulsado por el presidente Arce comparte valores y visiones del bloque de los BRICS: "Nuestro modelo está asentado sobre la aspiración de concretar la soberanía, que en realidad es la aspiración de todos los Estados", evaluó."Por ello son soberanas las decisiones de Bolivia sobre sus recursos naturales, así como nuestras perspectivas de desarrollo para perseguir los objetivos que se ha trazado", evidenció Mayta.El camino de los BRICSSegún Mayta, Bolivia comparte con el bloque de los denominados países emergentes una trayectoria similar y "muchas formas de pensar", a diferencia del "mundo capitalista desarrollado", que "a ratos se olvidan de dónde vinieron".En este sentido, el canciller destacó que con los BRICS "compartimos preocupaciones por lograr un desarrollo económico equilibrado, con la atención de las necesidades de nuestros pueblos".Tanto Bolivia como los BRICS "abogamos por la primacía del multilateralismo, como un escenario internacional en que los países podamos encontrarnos en igualdad de perspectivas con respecto a cada pueblo, a cada nación, a cada Estado, a cada Gobierno, sin que unos pretendan someter a otros, más allá de los discursos bonitos del neocolonialismo que nos designan de forma eufemística como 'zonas de influencia'", expresó el jefe de la diplomacia boliviana.Historias en comúnMayta recordó: "Hemos vivido tiempos muy duros en América Latina con el colonialismo, el neocolonialismo, así como el imperialismo desplegado desde los Estados Unidos, que en su afán de alinearnos con sus intereses no ha dudado en desplegar un tiempo oscuro aquí en Latinoamérica, con golpes de Estado, dictaduras militares, asesinatos y la desapariciones de personas. Pero el escenario está cambiando".En este sentido, el canciller advirtió que "las cosas se están acomodando donde debieron de estar siempre. Es innegable, no se puede tapar el sol con un dedo: grandes potencias económicas como China, India, Sudáfrica, Brasil y Rusia han alcanzado un alto grado de desarrollo tecnológico".Naciones que además "por su significativa población, tienen sus propias economías muy potentes", aseguró.Y explicó: "De alguna manera ahora se está reacomodando el orden mundial, en el marco de lo que es razonable hacer, lo que deberíamos construir o debiéramos dejar fluir más bien, reservando cada país y cada pueblo sus capacidades soberanas para alimentarse".Bolivia es uno de los al menos 25 países que han solicitado unirse a los BRICS. Para Mayta, la consolidación de este bloque permitirá "participar en la comunidad internacional en la forma más justa posible, tanto en el ámbito de decisiones políticas que puedan darse, como en el interrelacionamiento económico".¿Visita de Arce a Rusia?El canciller boliviano se refirió a la futura visita de Luis Arce la nación euroasiática para reunirse con su par, Vladímir Putin. No obstante, manifestó: "Esperamos que en un futuro próximo el presidente Arce pueda responder a esas varias invitaciones que tiene de sus pares en la comunidad internacional".Consultado sobre qué cuestiones bilaterales podrían tratar Rusia y Bolivia, el canciller aseguró: "Los temas de agenda de una visita presidencial se van a definir cuando ya se pueda cerrar una fecha. Sin lugar a dudas, hay varios ámbitos en los que se ha trabajado que se fortalecerán con un viaje de esta naturaleza".

