"Reptilianos de sangre fría" octogenarios: pilares del poder en EEUU

"Reptilianos de sangre fría" en el poder en EEUULa congresista demócrata y expresidenta de la Cámara de Diputados de EEUU Nancy Pelosi, de 83 años, reiteró su intención de presentarse como candidata al Congreso e hizo una curiosa declaración durante una entrevista que concedió a la cadena CNN, en la que habló sobre las elecciones de 2024 en EEUU y otros temas."No, no soy un pobre bebé. Soy más reptiliana, de sangre fría, y voy a ganar las elecciones", afimó la política durante el programa de noticias 'Anderson Cooper 360°', en unas declaraciones que se hicieron virales en redes sociales.Futuro negro para la OTAN y la UEEl coronel Douglas McGregor, ex asesor del jefe del Pentágono, dijo que el presidente ruso, Vladímir Putin, está jugando un "juego largo" en el conflicto de Ucrania. "El presidente Putin ha decidido esperar. Creo que realmente cree que la situación en Europa empeorará tanto que la OTAN se desmoronará. Los europeos simplemente dirán: "Seguimos tu edicto lo mejor que pudimos, Washington, y nos llevaste por un camino que conduce al infierno'". "Alemania ya ha sufrido una desindustrialización", señaló en una entrevista con el canal de YouTube Redacted.Ya en marzo pasado, McGregor había afirmado que Ucrania será la última en enterarse de las negociaciones sobre su futuro, y que Rusia logrará su objetivo de destruir las Fuerzas Armadas de Ucrania. Entonces, McGregor también incidió en que EEUU hará lo mismo que en Vietnam: destruir equipos y marcharse, dejando a Ucrania indefensa. En su opinión, el régimen de Zelensky y la OTAN no sobrevivirán, ya que Europa es consciente de lo que han estado haciendo todo este tiempo.Chile revisa las pensiones otorgadas a los damnificados por el estallido socialEl subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, informó durante una comisión investigadora parlamentaria que el 10% de los receptores de las pensiones de gracia otorgadas por vulneraciones a los derechos humanos en el marco del estallido social poseían antecedentes penales. La oposición considera que es un escándalo y deberían aumentar los criterios para otorgar esas pensiones.Desde el gobierno dicen que la mitad de las pensiones otorgadas a personas con antecedentes penales fueron decididas durante el gobierno de Sebastián Piñera. Por otro lado, un tribunal de Santiago aceptó la demanda de 7 generales de carabineros contra la Contraloría General de la República por haberle impuesto sanciones disciplinarias por su accionar durante el estallido social de 2019, negando la posibilidad del control civil sobre el accionar policial.Chile 50 años: víctima de la Doctrina Monroe en América LatinaAl cumplirse 200 años de la aplicación de la Doctrina Monroe en América Latina, académicos de esa región y de otras partes del mundo se reunirán en el segundo seminario que buscará hacer un balance general de los distintos acontecimientos ocurridos en el continente bajo esta doctrina.Entre los temas claves que se planean plasmar en este encuentro académico, figura el 50º Aniversario del golpe de Estado en Chile que sigue presente en la memoria colectiva latinoamericana. Asimismo, el evento busca reconocer las acciones sistemáticas de EEUU en la región, donde ha implantado dictaduras y regímenes autoritarios en varios países del continente.Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

