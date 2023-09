Coronel McGregor: "Putin cree que la situación en Europa empeorará tanto que la OTAN se desmoronará"

https://sputniknews.lat/20230916/coronel-mcgregor-putin-cree-que-la-situacion-en-europa-empeorara-tanto-que-la-otan-se-desmoronara-1143763354.html

Cartas boca arribaLa suerte está echada para Occidente. Pero, sobre todo, para Europa, pese a que el jefe de la diplomacia de ese continente, Josep Borrell, insista en afirmar que es un jardín, y que el resto del mundo, es una jungla. Parafraseando precisamente a Borrell, a ese jardín EEUU lo ha convertido en un auténtico campo minado, donde cualquier movimiento que puedan hacer sus líderes, puede acarrear graves consecuencias.Unos líderes europeos que, de acuerdo a muchos analistas del viejo continente, coinciden en que están haciendo el trabajo para EEUU, al seguir los dictados emitidos desde Washington, y donde lo que menos importa son las consecuencias que pagan los ciudadanos de a pie.Así las cosas, en una reciente entrevista, en una suerte de oráculo anclado en la realidad, más que en la intuición, el coronel Douglas McGregor, ex asesor del jefe del Pentágono, dijo que el presidente ruso, Vladímir Putin, está jugando un "juego largo" en el conflicto de Ucrania."El presidente Putin ha decidido esperar. Creo que realmente cree que la situación en Europa empeorará tanto que la OTAN se desmoronará. Los europeos simplemente dirán: 'Seguimos tu edicto lo mejor que pudimos, Washington, y nos llevaste por un camino que conduce al infierno'. Alemania ya ha sufrido una desindustrialización", señaló en una entrevista con el canal de YouTube Redacted.De acuerdo al militar de alto rango, los dirigentes rusos no lanzan inmediatamente todas sus fuerzas y reservas para luchar contra las Fuerzas Armadas de Ucrania, al indicar que las tropas rusas están dispuestas y preparadas para lanzar su ofensiva, que pondrá fin al conflicto.El analista internacional Iñaki Gil de San Vicente advierte que la burguesía occidental no puede permitir que la OTAN se descomponga. Pueden cambiarle de nombre, pero es que la única alternativa que tienen la burguesía europea, la Alemania desindustrializada, la economía norteamericana, tiene dos alternativas: una, ceder terreno, asumir la derrota, y pedir misericordia, pedir perdón, y pedir magnanimidad a China, pero eso no lo van a hacer. Lo que van a hacer es intentar recuperar el poder perdido como sea".Pero esta no es la primera vez que McGregor da en la diana con sus predicciones, basadas, como decimos, en los hechos tangibles y una proyección racional del devenir. Ya en marzo pasado, McGregor lanzó unas afirmaciones que dejó perplejo a más de uno en Occidente."Ucrania es la última en enterarse de las negociaciones y no podrá hacer nada al respecto. EEUU hará lo mismo que en Vietnam: destruir equipos y marcharse. Rusia logrará su objetivo, destruirá las Fuerzas Armadas de Ucrania. El régimen de Zelensky y la OTAN no sobrevivirán porque Europa es consciente de lo que han estado haciendo todo este tiempo", dijo McGregor en una entrevista con Stephen Gardner.Las denuncias de Putin y LavrovEn este contexto, este viernes el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su par de Bielorrusia, Aleksánder Lukashenko, se han reunido en la ciudad rusa de Sochi. El jefe del Kremlin señaló que Rusia nunca se ha negado a negociar con Ucrania y que "si la otra parte lo quiere, que lo diga explícitamente".Putin también indicó que "es importante que Ucrania no olvide el 'hopak'", refiriéndose a un baile popular ucraniano. "De lo contrario, estarán todo el tiempo bailando al son y con la música de otros", lamentó. Asimismo, denunció que es EEUU quien emplea las municiones de racimo "a manos" del Ejército ucraniano. "Hay un país que se cree excepcional, es EEUU, incluso lo que se considera un crimen, [a Washington] se lo permite, porque al fin y al cabo, EEUU utiliza municiones de racimo", apuntó.Mientras, el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, ha declarado este viernes que hay en marcha "una auténtica conspiración" en torno al tema de las negociaciones entre Moscú y Kiev. En una reunión en Moscú con embajadores de otros países, Lavrov incidió en que últimamente han surgido algunas iniciativas humanitarias en torno al conflicto, al tiempo que se han emprendido ciertos esfuerzos de mediación. Denunció, sin embargo, que también hay intentos de "pseudodiplomacia" que buscan "poner todo patas arriba".En este contexto, el canciller reiteró que Moscú está dispuesto a examinar todas las iniciativas "serias" para encontrar una solución política y poner fin a las hostilidades. No obstante, insistió en que la fórmula de paz propuesta por el presidente Volodímir Zelenski, que, básicamente, busca restaurar las fronteras de Ucrania tal y como quedaron tras la disolución de la URSS en 1991, no es viable para Moscú."Esta fórmula comienza inocentemente, pero llega al punto de asestar una derrota estratégica a Rusia, enjuiciar a los dirigentes rusos y pagar reparaciones. La fórmula de Zelenski es un intento de arrastrar a la gran mayoría de los países a un esquema rusófobo", resumió.

