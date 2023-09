https://sputniknews.lat/20230916/el-ejercito-de-eeuu-admite-que-su-nuevo-misil-hipersonico-no-estara-listo-para-la-fecha-programada-1143772837.html

El Ejército de EEUU admite que su nuevo misil hipersónico no estará listo para la fecha programada

El Pentágono confirmó a 'Bloomberg' que no cumplirán con el objetivo de desplegar un arma hipersónica en las dos semanas restantes del mes de septiembre 16.09.2023, Sputnik Mundo

"No es raro que las fechas de despliegue se ajusten en función de los acontecimientos en tiempo real", dijo el Ejército de EEUU en un comunicado fechado el 14 de septiembre a Bloomberg. "Continuamos impulsando agresivamente las pruebas y el despliegue de armas hipersónicas de largo alcance. Nuestro objetivo es implementar el sistema lo antes posible después de una prueba exitosa. Es una máxima prioridad de modernización para el Ejército y el Departamento de Defensa".Con este retraso, Bloomberg señala que es el segundo año consecutivo en que el Pentágono no cumplirá con una fecha prevista para desplegar su primera arma hipersónica operativa, incluso cuando China y Rusia ya han desplegado nuevas armas ágiles que pueden volar rápido y bajo.En junio de este año, la Secretaria del Ejército, Christine Wormuth, todavía estaba confiada en que no necesitarían una prórroga, declarando que estaban trabajando "muy duro" para programar una "prueba crucial" para poder desplegar el arma antes del 30 de septiembre."Pero el plan de despliegue se descarriló cuando Estados Unidos descartó la prueba clave del programada para el 6 de septiembre, que fue cancelada después de que las comprobaciones previas al vuelo descubrieran un problema", indica el artículo. Según los reportes en la prensa, esta nueva arma hipersónica de largo alcance, elaborada por Lockheed Martin Corp. para el ejército de EEUU, tendrá un alcance de 2.780 kilómetros y consiste en un misil lanzado desde tierra equipado con un cuerpo de planeo hipersónico y equipo asociado de transporte, apoyo y control de incendios.

