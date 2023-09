https://sputniknews.lat/20230916/la-fabrica-militar-en-mexico-donde-se-confecciona-la-bandera-mas-bella-del-mundo--video-1143765704.html

La fábrica militar en México donde se confecciona "la bandera más bella del mundo" | Video

La fábrica militar en México donde se confecciona "la bandera más bella del mundo" | Video

En este complejo del Ejército mexicano los carretes de hilo, las fibras textiles y las máquinas de corte y confección reemplazan a la artillería pesada para...

Fabricar la bandera de México puede parecer una tarea sencilla, un proceso mecánico para producir ejemplares en masa que decoren edificios, comercios, hogares y hasta autos, por ocasión de la fiesta nacional del 16 de septiembre. Sin embargo, cuando se trata de confeccionar el lábaro oficial, el que ondea en las plazas monumentales o el que se agita desde el balcón presidencial, la tarea se convierte en un asunto más complicado, de extremo cuidado y de estricto apego a la constitución.La Fábrica "C", de la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), tiene esta valiosa encomienda desde hace dos décadas. Aquí se tiñen fibras de verde, blanco y rojo, los colores oficiales de la insignia patriótica, se cortan y se unen con hilo grandes extensiones de tela y se pinta a mano el plumaje del águila azteca, las escamas de la serpiente de cascabel devorada, las púas del nopal y los detalles que engalanan el escudo que recuerda la señal con la que el pueblo mexica fundó su imperio de capital lacustre.La bandera mexicana, como la conocemos hoy, fue adoptada por decreto en 1968 y confirmada por la ley el 24 de febrero de 1984. Entre los códigos más importantes se desprende que el escudo con el águila debe aparecer en ambos lados. Esta versión definitiva, de acuerdo con el portal oficial del Gobierno de México, se debió al papel del país como anfitrión de los XIX Juegos Olímpicos, los primeros celebrados en América Latina, en 1968.A través de un concurso convocado por el diario español 20 Minutos, en 2008, la bandera mexicana fue votada con más de 900.000 puntos como la más bella del mundo.Banderas para todo el añoEl taller que confecciona las banderas monumentales de México opera los 365 días del año, con el fin de ministrar a las unidades, dependencias e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea, según las necesidades de cada instancia.De acuerdo con el responsable de estas operaciones, un equipo no mayor a 20 soldados se encarga de confeccionar unas 2.000 banderas cada año, desde las más pequeñas, para escritorio u oficina, las que se erigen en las fachadas de los edificios gubernamentales o embajadas, hasta los formatos colosales, como la que se encuentra en la plancha del Zócalo, en la capital mexicana; la del Cerro del Obispado, en la ciudad de Monterrey, o la que ondea desde Piedras Negras, Coahuila, la más grande en el país.Las tareas se intensifican a medida que se acerca el mes de septiembre, cuando México conmemora la gesta heroica de los llamados niños héroes, para honrar la lucha de los combatientes mexicanos ante la intervención estadounidense de 1847; la ceremonia que recuerda el Grito de Independencia y el desfile militar del 16 de septiembre.Fábrica y "hospital" del lábaro patrioLa Fábrica "C" no solo es un taller que produce banderas, sino también el lugar indicado para dar mantenimiento correctivo, en particular a las piezas monumentales, que obviamente se ven afectadas por las condiciones de su entorno."Si llegan a sufrir algún desgarre, algún daño, se realiza el refuerzo de costuras o el cambio de lienzo o el parchado de algunos orificios. Contamos con un laboratorio de análisis textil, donde hacemos un dictamen y determinamos si es recomendable seguir utilizándola", explica el capitán al mando.Esta valoración es crucial, ya que es imperativo procurar el buen estado de las banderas, según lo establecido en la ley. Cuando las autoridades consideran que ha concluido la vida útil de un ejemplar, dada su carga simbólica, se declara su baja y se incinera en un acto protocolario, con los máximos honores."La durabilidad de una bandera monumental varía según las condiciones atmosféricas a la que está expuesta, como la salinidad de las costas, el calor del desierto en las regiones del norte o las zonas urbanas con altos niveles de contaminación. El promedio de vida de una bandera monumental, por ejemplo, con las banderas izadas diariamente en la Ciudad de México, es de cuatro a cinco meses", indicó el jefe de la fábrica.Al final, la labor de garantizar la correcta reproducción del principal símbolo de la identidad mexicana, también comprende avanzar en la investigación de materiales y procesos que le aporten mayor resistencia y mejor presencia porque, como remarca el capitán González Cerón, "nuestro escudo y bandera nacionales son hermosos e incomparables".

