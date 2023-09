https://sputniknews.lat/20230916/se-encamina-eeuu-hacia-una-nueva-quiebra-15-anos-despues-de-la-crisis-crediticia-de-2008-1143770424.html

¿Se encamina EEUU hacia una nueva quiebra 15 años después de la crisis crediticia de 2008?

¿Se encamina EEUU hacia una nueva quiebra 15 años después de la crisis crediticia de 2008?

El economista y escritor Jack Rasmus, el cofundador de ProChain Capital, David Tawil, y el estratega jefe de mercado de BubbaTrading.com, Todd 'Bubba' Horwitz... 16.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-16T02:55+0000

2023-09-16T02:55+0000

2023-09-16T02:55+0000

economía

eeuu

📈 mercados y finanzas

crisis financiera

occidente

barack obama

joe biden

banco de inglaterra

lehman brothers

nancy pelosi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/09/1139244756_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_81f70995323edc8483297056dc2de812.jpg

Quince años después de la recesión financiera que sacudió al país en 2008, Estados Unidos podría estar abocado de nuevo a la crisis económica, según tres expertos.El gigante financiero mundial Lehman Brothers se declaró en quiebra el 15 de septiembre de 2008, más de 150 años después de su fundación. Fue la primera gran víctima estadounidense del colapso de las hipotecas de alto riesgo aquel año.El primer aviso de la crisis crediticia se produjo un año antes, con la quiebra del pequeño prestamista hipotecario regional británico Northern Rock, después de que solicitara al Banco de Inglaterra ayuda para obtener liquidez. Políticos y economistas insistieron en que la quiebra de Northern Rock fue un hecho aislado y no presagiaba una crisis general, que golpeó al mundo un año después. Los enormes rescates financiados por los contribuyentes de bancos considerados "demasiado grandes para quebrar" fueron acompañados de medidas gubernamentales de austeridad que recortaron el gasto social y provocaron disturbios en todo Occidente. El economista Jack Rasmus declaró a Sputnik que la respuesta del Gobierno a las crisis era dar con una mano y quitar con la otra, sumiendo a la gente de nuevo en la pobreza."Estos programas incluían el cuidado de los niños, que era el que más contribuía a acabar con la pobreza, pero sólo duraba seis meses. Y en cuanto lo retiraron, la gente volvió a la pobreza", abundó. Además, señaló que el expresidente Barack Obama había utilizado el mismo juego de manos tras la crisis de 2008-2009. "Obama gastó 787.000 millones de dólares como rescate y luego, dos años después, acordó con los republicanos recortar programas de gasto, educación y todo en más de un billón de dólares", dijo Rasmus. "Así que te dan una mano durante la crisis y cuando esta termina, la retiran". "Eso es exactamente lo que ha hecho Biden. Esta vez, gastaron más de 2 billones de dólares en estos programas sociales: desempleo, subsidios y los cheques, y cuidado de niños, y así sucesivamente, 2 billones de dólares", agregó el comentarista. El gestor de patrimonios David Tawil dijo a Sputnik que, aunque la Reserva Federal de EEUU estaba tratando de crear una nueva contracción del crédito para controlar la inflación subiendo los tipos de interés, eso sólo tendría efecto una vez que se hubiera gastado el dinero restante del estímulo COVID que la Fed imprimió virtualmente. "Se necesita tiempo para que la subida de tipos de la Reserva Federal se abra camino en la economía y presione lo suficiente a los consumidores para que reduzcan su gasto", afirmó Tawil. "Si a esto le unimos el hecho de que los consumidores han tenido un gran exceso de efectivo como resultado del estímulo COVID... la gente se ha vuelto loca en términos de gasto. Su capacidad de gasto se volvió extraordinaria. Y, por tanto, eso hizo subir los precios", apuntó.Aunque el presidente Biden ha estado proclamando el éxito de las políticas económicas de su Administración, denominadas Bidenomics, algunos piensan que el crecimiento está a punto de chocar contra un muro. "Se inyectó mucho dinero en el sistema. Ahora, este retroceso tiene que ocurrir aquí. La fiesta tiene que terminar", advirtió Tawil. "No puede durar para siempre porque entonces se convierte en un problema para el Gobierno federal. Pero el balance de nuestro Gobierno está roto y, por lo tanto, la fiesta tiene que terminar".El experto en mercados Todd "Bubba" Horwitz dijo a Sputnik que uno de los principales problemas son los "medios de comunicación mentirosos, te dan información falsa junto con el presidente que, con sus nuevos anuncios, te dice el gran trabajo que ha hecho por la economía".Dijo que la cifra oficial de inflación del 3,7% era una "broma" y que la tasa real era de alrededor del 20%. "El 3,7% excluye alimentos y energía, y el pequeño porcentaje de uso de alimentos y energía es el 4% del total del indicador total. Así que si me dices que la persona media sólo destina el 4% de su dinero a comida y energía, te llamaría loco", dijo Horwitz."No estamos floreciendo como les gustaría creer. El Gobierno dice que hemos ganado puestos de trabajo, pero las cifras y los hechos reales son que hemos perdido 514.000 empleos en el año natural 2023. Así que esas son las razones por las que las cifras son basura", concluye.

https://sputniknews.lat/20230502/crisis-financiera-en-eeuu-biden-y-yellen-son-vandalos-encargados-de-asegurar-la-destruccion-1138930869.html

https://sputniknews.lat/20230506/la-actual-crisis-bancaria-de-eeuu-evoca-fuertes-recuerdos-a-la-del-2008-1139030789.html

https://sputniknews.lat/20230324/los-mercados-financieros-de-europa-caen-ante-el-temor-de-una-crisis-financiera-1137307147.html

eeuu

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, 📈 mercados y finanzas, crisis financiera, occidente, barack obama, joe biden, banco de inglaterra, lehman brothers, nancy pelosi