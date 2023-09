https://sputniknews.lat/20230915/bidengate-por-que-la-candidatura-de-joe-para-2024-parece-condenada-al-fracaso-1143760703.html

'Bidengate': por qué la candidatura de Biden para 2024 parece condenada al fracaso

El presidente de EEUU, Joe Biden, y su hijo, Hunter Biden, parecen haber recibido un doble golpe de los legisladores republicanos y del Departamento de... 15.09.2023, Sputnik Mundo

Hunter Biden ha sido acusado por el abogado especial David Weiss de hacer declaraciones falsas en un formulario federal, durante la compra de un arma en 2018, y de poseer un arma de fuego como persona prohibida. Eso se hizo posible después de que el acuerdo de declaración de culpabilidad de Hunter con el Departamento de Justicia se derrumbara a principios de este año.La acusación se produce tras la decisión de los republicanos de la Cámara de Representantes de iniciar una investigación de impeachment o juicio de deposición al presidente de Estados Unidos a raíz de sus prolongadas investigaciones sobre los negocios de la familia Biden en el extranjero. Los legisladores del Partido Republicano sospechan que Joe Biden podría haberse beneficiado de la bonanza monetaria de su hijo.El doble drama legal se produce en medio de la campaña de reelección del mandatario de cara a los comicios de 2024. Sputnik ha investigado a qué daños se enfrenta realmente la familia presidencial.¿Llevará el impeachment a la destitución de Biden?La Casa Blanca insiste en que el presidente de EEUU no hizo nada malo y que los legisladores del Partido Republicano no tienen en realidad ninguna base para el proceso de deposición. Además, observadores jurídicos estadounidenses han llamado la atención sobre el hecho de que la condena es improbable en el Senado, controlado por el Partido Demócrata, opositor a los republicanos y la fuerza política que abandera a Biden.Los republicanos tampoco parecen tan dispuestos a llevar la investigación a su final lógico, de acuerdo con el analista Steven Abramowicz, presentador del podcast Mill Creek View."Una investigación de impeachment no haría más que decirnos lo que ya sabemos desde hace más de un año, y es que se cometieron delitos", afirmó Abramowicz en el podcast Fault Lines, de Sputnik."Estamos a 20 de septiembre de 2023. Hay elecciones dentro de poco más de un año. Llevaría demasiado tiempo. Y el Senado, lleno de gente como Mitt Romney, nunca votará para destituir [a Biden]", continuó. "Así que sabré exactamente lo que ya sabemos, pero estará en el registro oficial y nadie será destituido. Y los próximos cinco presidentes van a poder decir: 'Oh, yo no tengo que seguir las reglas porque esos tipos lo hicieron'. Si crees que Trump era un criminal o Biden, no importa. Hemos tenido dos presidentes bajo una nube y ninguna autoridad legal de control, como dijo Al Gore, para hacer una maldita cosa al respecto. Y creo que por eso lo llamamos el pantano".Lo especialmente frustrante, según Abramowicz, es que al parecer hay un gran número de documentos auténticos que implican a la familia Biden y aun así el Partido Demócrata y la Casa Blanca afirman que no hay nada.Mientras tanto, el destacado jurista Jonathan Turley argumentó en una de sus recientes entradas de blog que, aunque es improbable que la investigación del Partido Republicano sobre la destitución en la Cámara de Representantes sea apoyada por el Senado, sigue mereciendo la pena intentarlo."Una investigación sobre la destitución no significa que ésta sea inevitable. Pero aumenta drásticamente las posibilidades de forzar finalmente respuestas a cuestiones preocupantes de tráfico de influencias y corrupción", subrayó Turley.¿Es la acusación de Hunter Biden una artimaña?Para colmo de males, el hijo del jefe del ejecutivo fue acusado en el momento en que el Partido Republicano se acercaba al mismo. Acusado por Weiss, Hunter se enfrenta a 25 años de cárcel si es declarado culpable.Sin embargo, algunos observadores estadounidenses sostienen que la acusación puede resultar ser una 'artimaña'. En particular, sugieren que la investigación sería utilizada por el Departamento de Justicia como excusa para declarar todas las pruebas sub judice y fuera del alcance de los periodistas (e incluso de los legisladores republicanos). Además, el abogado especial puede alargar la investigación hasta mucho después de las elecciones de 2024, afirman."Bueno, soy muy escéptico. Creo que esto apesta a disparate", indicó el periodista y autor Daniel Lazare al podcast Critical Hour de Sputnik, cuando se le preguntó qué piensa sobre el resultado de la acusación a Hunter Biden."Lo que sospecho es que el Departamento de Justicia está lanzando un hueso, y ni siquiera un hueso muy bueno, para librar a la gente de la acusación realmente importante", subrayó el periodista, sugiriendo que los presuntos delitos fiscales de Hunter eran "realmente importantes", pero ni el Departamento de Justicia ni Weiss parecían tener ningún apetito por atrapar al primer hijo con las manos en la masa. Como ya habían sugerido un par de denunciantes de la Oficina de Denunciantes del IRS en el caso de Hunter, el Departamento de Justicia simplemente dejó que algunos casos condenatorios caducaran.¿Podría el Huntergate perjudicar a Biden?Mientras tanto, el reciente giro en el caso judicial de Hunter parece haberle resultado contraproducente a su padre. Just the News, un medio independiente del país angloparlante, conjetura que la acusación del primogénito es "el último polvorín que amenaza con hacer estallar la candidatura a la reelección del presidente Joe Biden". De hecho, el índice de aprobación del mandatario fluctúa en torno a la marca del 41%, mientras que la desaprobación se sitúa sólidamente por encima del 50%. La controvertida conducta de Hunter puede agravar aún más la situación, dado el resentimiento de la opinión pública estadounidense hacia el comportamiento del primer hijo. Una encuesta de YouGov realizada en agosto indicaba que el 66% de los estadounidenses tiene una opinión desfavorable de Hunter Biden, mientras que solo el 17% opina bien de él. La de Ipsos, realizada el mismo mes, mostró que el 59% de los estadounidenses piensa que el vástago presidencial es culpable de los presuntos delitos que se le señalan, incluido el 51% de los demócratas. Los controvertidos asuntos empresariales de Hunter y su aparente tráfico de influencias han ensombrecido a su padre. De acuerdo con un estudio de SSRS emitido en agosto, el 61% de los estadounidenses coincidía en que Joe Biden tenía al menos cierta implicación en los negocios de su hijo; el 42% opinaba que el actual presidente actuó ilegalmente; y el 18% decía que Joe procedió de forma poco ética, aunque no ilegal. Además, la encuesta más reciente de YouGov, realizada el 13 de septiembre, indica que el 41% de los estadounidenses se opone a la destitución de Biden; el 44% respalda la idea de la destitución y el 15% "no sabe".Según el periodista, hay muchos otros aspectos que debilitan al mandatario, como la fallida contraofensiva de Ucrania, su pobre historial económico, su avanzada edad y cuestiones de salud mental, por nombrar solo algunos. Al mismo tiempo, la aparente corrupción de los Biden está respaldada por una impresionante cantidad de pruebas: "Es algo fácil de entender para el público", concluyó Lazare.

