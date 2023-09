"Los problemas de Hunter Biden no dan señales de desaparecer"

"Ian Sams, portavoz de la Casa Blanca, sostiene que los líderes gubernamentales han utilizado durante décadas alias para evitar el spam y la piratería informática (...) Pero eso no explica por qué dos de las cuentas de correo electrónico que aparentemente utilizó Biden eran cuentas privadas de Gmail en lugar de cuentas oficiales del Gobierno. Tampoco explica el intercambio de correos electrónicos entre Joe Biden y Hunter Biden sobre el posible nombramiento de John McGrail, un amigo de Hunter que ahora es funcionario del Tesoro, para el equipo de Joe Biden. Una recomendación no tiene que ser corrupta en sí, pero sí sugiere que padre e hijo hablaban sobre trabajo", observa The Economist.