El líder republicano del Congreso critica la "cultura de la corrupción" de Biden

2023-08-28T16:12+0000

2023-08-28T16:12+0000

2023-08-28T16:12+0000

internacional

joe biden

eeuu

hunter biden

partido republicano (eeuu)

kevin mccarthy

corrupción

El líder republicano en el Congreso, Kevin McCarthy, condenó la "cultura de la corrupción" que salpica a la familia de Biden. En una entrevista televisada el 27 de agosto, el presidente de la Cámara de Representantes arremetió contra el jefe demócrata por la larga lista de revelaciones sobre cómo los negocios de su hijo Hunter en el extranjero —incluido el presunto tráfico de influencias— vinculaban al exsenador y exvicepresidente.El republicano señaló que la repetida afirmación de Biden de que no tenía ninguna implicación o ni siquiera conocimiento de los negocios de su hijo, al parecer, resultaron ser mentiras."Sólo porque los republicanos tomaron la mayoría hemos descubierto que lo que el presidente Biden nos dijo cuando se presentaba a las elecciones no es cierto. Ahora hemos descubierto que no sólo asistió a las reuniones, sino que fue a cenar. Y después de la cena, Hunter Biden recibió un Porsche nuevo, (y) que se le transfirieron 3,5 millones de dólares", dijo McCarthy.La extensa red de sobornos descubierta hasta ahora implica a la mayor parte de la familia Biden, subrayó el republicano.El republicano también atacó a la administración Biden y a las agencias federales bajo su control por dejar escapar a Hunter Biden de una serie de cargos procesables."El fiscal especial David Weiss, en realidad dejó que prescribieran los impuestos de Hunter Biden. Descubrimos que el FBI en realidad informó a Hunter Biden y al comité inaugural antes de que pudiéramos ir a entrevistarlo", dijo McCarthy. Agregó que el Departamento de Justicia intentó llegar a un lucrativo acuerdo con Hunter Biden, pero el juez dijo que no.Al mismo tiempo, el líder del Congreso reiteró su amenaza de iniciar un procedimiento de destitución contra Biden. "Si nos fijamos en toda la información que hemos podido reunir hasta ahora, es un paso natural que haya que ir a una investigación de destitución", destacó McCarthy."Eso proporciona al Congreso el poder legal para obtener toda la información que necesita. (...) Tenemos un fiscal general que podría haber mentido al público estadounidense... ahora nombrado fiscal especial", junto con los denunciantes del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) que "han salido a la luz pública y que demuestran que hay dos formas de justicia cuando se trata de Estados Unidos", añadió.

eeuu

joe biden, eeuu, hunter biden, partido republicano (eeuu), kevin mccarthy, corrupción