Corrupción en EEUU: ¿Joe Biden se benefició del tráfico de influencias de Hunter?

Corrupción en EEUU: ¿Joe Biden se benefició del tráfico de influencias de Hunter?

El Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes ha identificado más de 20 millones de dólares en pagos de fuentes extranjeras a la... 11.08.2023, Sputnik Mundo

Los legisladores republicanos dieron a conocer esta semana un tercer memorándum de registros bancarios como parte de su investigación sobre la familia del presidente Joe Biden. El documento indicaba que durante la vicepresidencia del hoy mandatario, su familia recaudó más de 20 millones de dólares de ciudadanos ucranianos, kazajos, rumanos, entre otros, a cambio de protección, asistencia y acceso al entonces vicepresidente. Según los investigadores, el hijo de Joe Biden, Hunter, estaba vendiendo la "marca" familiar por mucho dinero."Desafortunadamente, está claro a partir de la evidencia contenida en la computadora portátil de Hunter Biden, que ha estado en posesión del FBI (Buró Federal de Investigación, por su sigla en inglés) desde diciembre de 2019, y los diversos registros bancarios y empresas ficticias descubiertas, que Hunter Biden es de hecho una parte integral del esquema de corrupción que incluye al actual presidente, Joe Biden", dijo a Sputnik el comentarista político conservador Marc Little, director ejecutivo de CURE America Action."No hay duda de que Joe Biden es el jefe del esquema de tráfico de influencias que ha enriquecido a su familia por una suma de decenas de millones de dólares", sostuvo. "Lo que es igualmente preocupante es que esto no es un secreto para la comunidad de inteligencia de EEUU, que luchó para ocultar al público que el presidente ha estado comprometido durante mucho tiempo. Estados Unidos ha estado a la venta por la familia Biden durante años, como ahora está claro tras la difusión de los registros bancarios obtenidos por el Comité de Supervisión".¿Joe Biden se benefició de los negociados de su hijo?La publicación de este nuevo apunte desde la oposición al mandatario ha provocado un animado debate en la prensa estadounidense, con los medios de comunicación de tendencia demócrata argumentando que el presidente en ejercicio no se benefició personalmente de los supuestos esquemas de tráfico de influencias de Hunter. Por su parte, los medios cercanos al Partido Republicano insisten en que el actual mandatario se benefició "absolutamente" de los negocios en el extranjero de su hijo.Para respaldar su afirmación, los conservadores desenterraron un viejo mensaje de Hunter, encontrado en su computadora portátil, en el que el hijo de Biden se quejaba de que su padre se había llevado "la mitad" de su "salario". Además, los correos electrónicos de 2010 entre Hunter Biden y su socio comercial Eric Schwerin sugieren que el hijo del presidente pagó algunas de las facturas de su padre y gastó dinero en reparaciones de la casa del actual jefe de Estado cuando este último era vicepresidente, en combinación con Barack Obama.Otros comentaristas conservadores hacen mención a un correo electrónico del 13 de mayo de 2017 dirigido a Hunter y sus socios comerciales, en el que uno de los participantes del propuesto acuerdo con la compañía CEFC China Energy afirmó que el 10% del total de la iniciativa sería para "el chico grande". Un exsocio comercial de Hunter Biden, Tony Bobulinski, insistió en que "el tipo grande" no era nadie más que Joe.Sin embargo, para probar esto en la justicia, se tendría demostrar, primero, que Joe estuvo involucrado directamente y que estaba al tanto de todo esto; y, segundo, que se benefició materialmente del dinero obtenido, continuó el veterano de la CIA."No estoy seguro de que sea posible demostrar lo primero más allá de una duda razonable. [Sus abogados] han negado, por ejemplo, que Biden estaba en la habitación con su hijo cuando éste amenazó a su contacto chino para extorsionarlo", dijo Giraldi.Y a menos que el actual presidente estuviera depositando su dinero de manera rastreable en una cuenta bancaria, también sería difícil probar que se benefició material y directamente de eso, dijo el exoficial de inteligencia."Para convertirlo en corrupción tradicional, tendría que demostrarse que Joe Biden cumplió o amenazó con cumplir las amenazas de Hunter", señaló Giraldi. "Si, por ejemplo, nunca levantó un teléfono y confirmó lo que Hunter estaba ofreciendo, será difícil probar que estuvo involucrado directamente. Hunter es alguien que seguramente hizo todo lo que se le acusa, pero Biden es más bien el político que llena sus bolsillos cuando no hay posibilidad de que lo atrapen". "Tal aprovechamiento de situaciones es común entre nuestra clase política generalmente corrupta. Me pregunto cómo el presidente ha acumulado una fortuna personal de 7 millones de dólares cuando ha sido toda su vida adulta un empleado gubernamental y su esposa es maestra de escuela!", aseveró Giraldi.¿Se enfrentará Joe Biden a un juicio político?Recientemente, el titular de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, insinuó que los legisladores republicanos podrían considerar emprender una investigación de juicio político contra Joe Biden por presunta mala conducta financiera y por presuntos tratos comerciales cuestionables de la familia del mandatario. El legislador detalló que la investigación de juicio político permitiría al Congreso "obtener la información para poder saber la verdad"."Como tal", abundó, "el Congreso debe cumplir con su deber y mantener su juramento de proteger a Estados Unidos de todos los enemigos, extranjeros y nacionales, y los medios de comunicación deben quitarse de en medio".Poco se ha dicho del hecho de que el antecesor de Biden en la Casa Blanca, Donald Trump, fuera acusado "por una llamada telefónica con Ucrania en la que no ocurrió nada malo, pero sus oponentes estiraron los hechos para destruirlo", afirma el analista.Sin embargo, cuando se trata de los Biden, el público ve "evidencia clara de tráfico de influencias y pagos a varios miembros de la familia Biden de múltiples entidades extranjeras sin un propósito comercial claro", enfatizó Little.Por su parte, Giraldi duda de que Biden, que buscará su reelección el año próximo, vaya a enfrentar un juicio político, dado el celo con el que ha sido protegido por la prensa dominante y las figuras de la inteligencia estadounidense."A medida que vayan surgiendo nuevas revelaciones [del caso Hunter], se escucharán justificaciones de los protectores de Biden tanto en el Gobierno como en los medios. Las aguas se enturbiarán lo suficiente como para dificultar la presentación de un caso convincente ante los votantes. Por eso, yo no esperaría que Joe Biden enfrentase un juicio político”, concluyó el veterano de la CIA.

