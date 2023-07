https://sputniknews.lat/20230728/acabara-el-fracaso-del-acuerdo-de-culpabilidad-de-hunter-biden-en-la-destitucion-de-joe-1142014257.html

¿Acabará el fracaso del acuerdo de culpabilidad de Hunter Biden en la destitución de Joe?

¿Acabará el fracaso del acuerdo de culpabilidad de Hunter Biden en la destitución de Joe?

El fracaso del acuerdo de culpabilidad del hijo del presidente estadounidense Joe Biden, Hunter, podría tener varias implicaciones, incluida la posibilidad de... 28.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-28T13:49+0000

2023-07-28T13:49+0000

2023-07-28T13:49+0000

internacional

hunter biden

política

eeuu

partido republicano (eeuu)

joe biden

devon archer

delitos financieros

cámara de representantes de eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/03/18/1123521093_0:198:1910:1272_1920x0_80_0_0_56f893ceef4273c47929db38a932ad12.jpg

El 26 de julio, la juez Maryellen Noreika rechazó el acuerdo de culpabilidad de Hunter Biden, quien acabó declarándose inocente. En el origen del desconcierto de Noreika estaba el hecho de que el Departamento de Justicia accediera a conceder inmunidad a Hunter, a pesar de que su investigación sobre el hijo del mandatario sigue en curso, según los fiscales. En otras palabras, el Departamento de Justicia parecía estar dispuesto a perdonar los demás 'pecados' de Hunter, no solo los últimos cargos fiscales y los relacionados con armas. "¿Es esto siquiera constitucional?" preguntó Noreika, ordenando a los implicados en el acuerdo que presentaran informes explicando su estructura.Comentando la situación, el renombrado jurista Jonathan Turley sugirió que podría tener implicaciones políticas para la candidatura de Joe Biden a las elecciones de 2024. "Este acuerdo era, en mi opinión, casi irrisorio", declaró.Los denunciantes del Servicio de Impuestos Internos de EEUU comunicaron hace apenas una semana al Congreso que había una oportunidad para que el Departamento de Justicia ampliara el plazo de prescripción de los asuntos fiscales de 2014 y 2015."Es el asunto de Burisma [holding energético ucraniano], son cuestiones de Ucrania. Según los denunciantes, el Departamento de Justicia tuvo esa oportunidad y dejó que expiraran. ¿Por qué?", preguntó Turley.El jurista anticipa que estas preguntas podrían plantearse con más frecuencia, y que podrían sacar a la luz otros posibles delitos cometidos por Hunter Biden, entre los cuales hay sospecha de violación de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).Anteriormente, Turley escribió en su blog que el Departamento de Justicia de alguna manera pasó por alto a Hunter actuando como un agente extranjero no registrado de facto, algo de que fue acusado Paul Manafort, exgerente de la campaña electoral del expresidente estadounidense Donald Trump. Se considera que Hunter Biden probablemente violó las normas de FARA al hacer negocios con entidades extranjeras, incluso en China, Rumanía y Ucrania durante y después de la vicepresidencia de su padre.Entretanto, el antiguo socio de Hunter, Devon Archer, tiene previsto declarar a puerta cerrada el 31 de julio ante los legisladores del Congreso. Se especula que Archer podría desvelar la implicación de Joe Biden en los negocios de su hijo antes de asumir la presidencia. Los investigadores del Partido Republicano en la Cámara de Representantes siguen adelante con su investigación sobre Hunter, y los líderes republicanos insinuaron que el hijo del presidente podría enfrentarse a hasta 10 acusaciones penales como resultado de su investigación.Anteriormente, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, afirmó el 24 de julio que los legisladores republicanos podrían considerar una investigación de impugnación contra Joe Biden por aparente mala conducta financiera y los cuestionables negocios de la familia Biden. El portavoz detalló que la investigación de juicio político permitiría al Congreso "obtener la información para poder saber la verdad".Los medios estadounidenses elogiaron las declaraciones sobre una posible destitución de Biden como el comentario más contundente hasta la fecha del presidente de la Cámara de Representantes. Ahora, la Casa Blanca, señaló Turley, parece haberse encontrado en aguas inexploradas."Ahora se avecinan tiempos interesantes. [Hunter] no tiene protección en las cuestiones fiscales. Simplemente se declara inocente, y el Congreso sigue adelante con una posible investigación de impugnación. Esta es una situación completamente nueva y no es tan predecible como la Casa Blanca esperaba", resumió el jurista.

https://sputniknews.lat/20230727/por-que-la-justicia-de-eeuu-ha-puesto-los-ojos-en-hunter-biden-1141948534.html

https://sputniknews.lat/20221008/the-washington-post-hay-pruebas-suficientes-para-acusar-a-hunter-biden-de-delitos-federales--1131286869.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

hunter biden, política, eeuu, partido republicano (eeuu), joe biden, devon archer, delitos financieros, cámara de representantes de eeuu