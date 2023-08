"Estaban siendo sobornados": exfiscal general ucraniano acusa a los Biden de corrupción

https://sputniknews.lat/20230827/estaban-siendo-sobornados-exfiscal-general-ucraniano-acusa-a-los-biden-de-corrupcion-1143075250.html

En una entrevista transmitida este 26 de agosto por la cadena Fox News, Shokin aseguró que fue despedido durante la Administración Obama por órdenes del entonces vicepresidente Biden.También señaló que tiene la "firme convicción personal" de que fue despedido porque Biden y su hijo Hunter fueron sobornados.El expresidente ucraniano Petro Poroshenko destituyó a Shokin en 2016 debido a la supuesta corrupción de exfiscal general ucraniano."[Poroshenko] comprendió, y también el vicepresidente Biden, que, si yo hubiera seguido supervisando la investigación sobre Burisma, habríamos descubierto los hechos sobre las actividades corruptas en las que estaban participando. Eso incluía tanto a Hunter Biden como a Devon Archer [socio de Hunter Biden] y otros".Shokin añadió que creía que tanto Joe como Hunter Biden recibieron sobornos en relación con el caso, aunque no aportó pruebas de esa acusación.Consultado por la cadena estadounidense, el portavoz de la Casa Blanca, Ian Sams, rechazó las afirmaciones de Shokin. "Durante años, estas afirmaciones falsas han sido desmentidas, y no importa cuánto tiempo de antena les dé Fox, seguirán siendo falsas", indicó.Un año después de abandonar la Casa Blanca, Biden se jactó de haber presionado personalmente a Poroshenko para que despidiera a Shokin. En una reunión del Consejo de Relaciones exteriores, explicó que dijo a los funcionarios ucranianos que Estados Unidos retendría hasta 1.000 millones de dólares en ayudas destinadas a su país si Shokin seguía en su puesto.Shokin explicó en la entrevista con Fox News que estaba sondeando a Burisma y a su propietario Mykola Zlochevsky en el momento de su destitución. En febrero de 2016, un mes antes de que Shokin fuera despedido, su oficina presentó una petición legal para confiscar las propiedades de Zlochevsky, incluidas cuatro casas, dos propiedades y un coche deportivo Rolls-Royce, informó entonces el Kyiv Post.El exfiscal general declaró a Fox News que Burisma produjo, vendió y utilizó ilegalmente suministros de gas natural.Su investigación tuvo lugar mientras Hunter Biden formaba parte del consejo de administración de Burisma. Hunter se unió a la firma en 2014 y se marchó en 2019 después de que expirara su mandato en su consejo.El antiguo socio de Hunter, Devon Archer, que también formó parte del consejo de Burisma, testificó en una audiencia a puerta cerrada del Comité de Supervisión de la Cámara en julio que, en medio de la presión de la oficina de Shokin y otras entidades que investigaban Burisma, los líderes de la compañía recurrieron a Hunter en busca de ayuda.Archer dijo que Hunter "llamó a Washington" para que despidieran a Shokin."El testimonio de Devon Archer hoy confirma que Joe Biden mintió al pueblo estadounidense cuando dijo que no tenía conocimiento de los negocios de su hijo y que no estaba involucrado", dijo en su momento el presidente del Comité de Supervisión, James Comer, republicano de Kentucky.

