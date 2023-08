https://sputniknews.lat/20230814/uno-de-los-democratas-mas-poderosos-admite-que-hunter-biden-hizo-cosas-ilegales-e-incorrectas-1142582557.html

Uno de los demócratas más poderosos admite que Hunter Biden hizo "cosas ilegales e incorrectas"

Uno de los demócratas más poderosos admite que Hunter Biden hizo "cosas ilegales e incorrectas"

Los principales miembros demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes ya no evitan reconocer la validez de las acusaciones de corrupción... 14.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-14T02:01+0000

2023-08-14T02:01+0000

2023-08-14T02:01+0000

internacional

eeuu

joe biden

hunter biden

corrupción

ucrania

nueva york

abc

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/0e/1142582363_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8b5f6bcbd8a5929def71018cb13a5d24.jpg

El representante Jamie Raskin, un miembro clave del Comité de Supervisión y uno de los legisladores demócratas con más alto perfil, enfatizó la necesidad de dejar que la justicia siga su curso, además de admitir que Hunter Biden estuvo involucrado en actividades ilícitas. Raskin reconoció las luchas del hijo del mandatario con la adicción a las drogas y su participación en actividades ilegales.El reciente anuncio del fiscal general del país, Merrick Garland, de que otorga autoridad especial para investigar a Hunter Biden al fiscal de Delaware, David Weiss, se produjo después de las revelaciones de los informantes del Servicio Interno de Impuestos sobre el sesgo político en la investigación federal y el colapso del acuerdo de culpabilidad del señalado.En tanto, otro demócrata, el representante por Nueva York Dan Goldman, también miembro del Comité de Supervisión, evitó condenar directamente a Hunter Biden, pero reconoció las acusaciones de que aprovechó el nombre de su familia para obtener ganancias financieras.Mientras tanto, los republicanos del Congreso están aumentando su escrutinio de la familia Biden, revelando registros financieros que indican que el presidente Joe, el hijo Hunter y sus asociados recibieron alrededor de 20 millones de dólares de fuentes extranjeras durante los años en que el padre fungía como vicepresidente de Barack Obama.Pese a las denuncias cada vez más serias, el presidente Biden ha continuado defendiendo a su hijo, afirmando que Hunter no ha hecho nada malo. En mayo, el mandatario expresó confianza y fe en su hijo durante una entrevista, afirmando que las acciones de Hunter no afectan su gestión al frente de la Casa Blanca.Este sentimiento se hace eco de las declaraciones anteriores de Biden en 2019, donde insistió en que tanto él como su hijo habían actuado de manera adecuada en relación con el trabajo de Hunter como integrante del directorio de una empresa energética de Ucrania.Al actual mandatario se lo acusa de impulsar, durante su gestión como vicepresidente, la destitución del fiscal ucraniano Víktor Shokin, quien se encontraba indagando presuntas prácticas corruptas de la compañía en la que trabajaba su hijo.La Casa Blanca ha sostenido que el presidente Biden no se ha involucrado directamente en discusiones sobre las actividades de su hijo.

https://sputniknews.lat/20230811/corrupcion-en-eeuu-joe-biden-se-beneficio-del-trafico-de-influencias-de-hunter-1142527952.html

https://sputniknews.lat/20230728/el-ciudadano-comun-iria-a-prision-si-hiciera-lo-mismo-que-hunter-biden-1142005186.html

https://sputniknews.lat/20230801/hunter-biden-justicia-a-la-carta-en-eeuu-acorrala-al-presidente-biden-1142153939.html

eeuu

ucrania

nueva york

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, joe biden, hunter biden, corrupción, ucrania, nueva york, abc, política