Hunter "no hizo nada malo": Joe Biden sigue defendiendo a su hijo en medio de la investigación

Según la cadena Fox News, las últimas afirmaciones de este tipo por parte del dirigente estadounidense se produjeron en mayo, cuando se le preguntó en una entrevista sobre la investigación en curso del Departamento de Justicia de EEUU y cómo podría afectar a su presidencia.En 2019, el entonces aspirante demócrata, Joe Biden, afirmó durante el debate de las primarias de su partido que ni él ni su hijo hicieron nada "malo" en relación con el trabajo previo de Hunter en Ucrania. "Llevé a cabo la política del Gobierno de EEUU, que era erradicar la corrupción en Ucrania, y eso es en lo que deberíamos centrarnos", declaró.Luego, en 2020, respondió afirmativamente cuando Fox News le preguntó si estaba "seguro" de que su hijo Hunter "no hizo nada malo".El nuevo reportaje de la emisora sobre las afirmaciones de Joe Biden se produce pocos días después de que el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU, James Comer, acusara al Departamento de Justicia de intentar encubrir a la familia del mandatario estadounidense al designar al fiscal David Weiss como abogado especial en el caso."Esta medida del fiscal general [Merrick] Garland forma parte de los esfuerzos del Departamento de Justicia por intentar encubrir a la familia Biden a la luz de las crecientes pruebas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre el papel del presidente Joe Biden en las tramas de su familia vendiendo 'la marca' por millones de dólares a ciudadanos extranjeros", afirmó Comer.El legislador expresó su frustración por la mala actuación del Departamento de Justicia, que permitió que "prescribieran" algunas de las acciones de Hunter Biden. Comer también señaló que los funcionarios del ente se negaron a seguir las pruebas que podrían haber demostrado que el presidente de EEUU estaba involucrado en el caso de Hunter Biden."El Departamento de Justicia de Biden está tratando de obstaculizar la supervisión del Congreso porque hemos presentado pruebas al pueblo estadounidense sobre la corrupción de la familia Biden", resaltó Comer. Aseguró que su panel continuará su investigación en cooperación con otros comités de la Cámara. El grupo del legislador ha estado investigando las acusaciones de que los Biden participaron en una trama de sobornos multimillonarios en el extranjero en la que estaban implicados ejecutivos de la empresa energética ucraniana Burisma.Las declaraciones de Comer se produjeron después de que revelara un tercer lote de documentos financieros que mostraban pruebas de que la familia Biden recibió millones de dólares de empresarios extranjeros en Rusia, Ucrania y Kazajistán durante la vicepresidencia de Joe Biden en 2014.En marzo y mayo se hicieron públicos dos paquetes anteriores de documentos financieros. En ellos se ponía de manifiesto el uso por parte de la familia Biden de la cuenta bancaria Robinson Walker LLC para recibir dinero de cierta entidad china y de negocios en Rumanía. Joe Biden ha negado en repetidas ocasiones haber hablado de negocios en el extranjero con su hijo.

Hunter "no hizo nada malo": Joe Biden sigue defendiendo a su hijo en medio de la investigación

Hunter "no hizo nada malo": Joe Biden sigue defendiendo a su hijo en medio de la investigación

Hunter "no hizo nada malo": Joe Biden sigue defendiendo a su hijo en medio de la investigación

© AP Photo / Patrick Semansky El presidente Joe Biden junto a su hijo Hunter Biden y su hermana Valerie Biden Owens. © AP Photo / Patrick Semansky

Síguenos en Mundo Video

Desde 2018, Hunter Biden (hijo del presidente de EEUU, Joe Biden) ha estado sometido a varias investigaciones por delitos fiscales, consumo de drogas, negocios ilegales en países extranjeros, etc. No obstante, Joe defendió en repetidas ocasiones que su hijo no hizo nada malo antes del nombramiento de un fiscal especial en la investigación actual.