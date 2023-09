https://sputniknews.lat/20230917/a-trump-le-gusta-el-concepto-de-una-mujer-como-candidata-a-vicepresidenta-en-2024-1143815800.html

A Trump le gusta el "concepto" de una mujer como candidata a vicepresidenta en 2024

17.09.2023

Trump también se tomó un momento para destacar a Kristi Noem como "una de las personas a las que tendría en cuenta" y añadió que la gobernadora de Dakota del Sur le había dado un "respaldo en toda regla, un hermoso respaldo". A principios de septiembre, la candidata de 51 años respondió a la pregunta de si consideraría una oferta de Trump para ser la candidata a la vicepresidencia y dijo que "lo haría sin dudarlo".Noem se unió a Donald Trump en un mitin de campaña en su estado, donde respaldó su candidatura a la presidencia en 2024. En cuanto a las otras mujeres que se han barajado como posibles compañeras de fórmula de Trump, la lista incluye a la gobernadora del estado de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, la representante del estado de Georgia, Marjorie Taylor Greene, y la excandidata a gobernadora del estado de Arizona Kari Lake. Joe Biden "es incompetente"Trump también habló sobre el debate del límite de edad para ocupar la presidencia de Estados Unidos. En su opinión, la edad no es el problema y bromeando resaltó que "algunos de los mayores líderes mundiales tienen 80 años". Sin embargo, lo que hay que comprobar en los candidatos, en sus palabras, es su "competencia"."Estoy totalmente a favor de las pruebas", declaró a tiempo de recordar cómo superó su propia prueba cognitiva en 2020 en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed. En cuanto al mandatario de EEUU, Joe Biden, de 80 años, Trump sugirió que el problema con él no era la edad. El propio presidente demócrata ha desestimado en repetidas ocasiones las preocupaciones de que tendrá 82 años si vuelve a ocupar la Oficina Oval, y ha hablado mucho de la "enorme sabiduría" que ha adquirido a lo largo de su carrera política, pero los votantes estadounidenses no están del todo convencidos. De hecho, hace poco una nueva encuesta de la Universidad Quinnipiac mostraba que aproximadamente seis de cada 10 votantes estadounidenses —el 61%— están a favor de que se introduzca una edad máxima para los candidatos presidenciales. Además, según la encuesta de Quinnipiac, el 68% de los votantes piensa que Biden, famoso por sus meteduras de pata y errores de pronunciación en sus apariciones públicas, es demasiado mayor para un segundo mandato. La última entrevista de Trump se produce en un momento en que sus índices de popularidad parecen haber recibido un fuerte impulso debido a una serie de problemas legales que enfrenta. Además, una encuesta realizada a principios de septiembre mostraba que alrededor del 46% de los votantes votaría a Biden, y la misma cantidad de votantes estaría dispuesta a apoyar al expresidente estadounidense si las elecciones presidenciales se celebraran hoy.

