Ante la creciente ventaja de Trump en las encuestas, sube la presión a los candidatos republicanos

Los rivales republicanos del expresidente Trump están bajo una presión cada vez mayor para cerrar la brecha con él, ya que su control sobre el partido no muestra signos de debilitarse, señala el medio The Hill.La publicación destaca que el magnate se ha mantenido como el favorito para la nominación republicana tras meses de campaña, cuatro acusaciones en múltiples jurisdicciones e incluso luego del primer debate partidista el mes pasado.Como si esto fuera poco, las encuestas de intención de voto de los simpatizantes republicanos han exhibido en los últimos cambios algunas pequeñas alteraciones en las cifras de sus adversarios, como el crecimiento del joven empresario Vivek Ramaswamy y un ligero retroceso del gobernador de Florida Ron DeSantis, pero nunca una caída de los números del empresario, que, por el contrario, han aumentado."La candidatura de Trump para 2024 no se parece a ninguna otra en la historia de Estados Unidos. Es el primer expresidente que se postula para la Casa Blanca desde Herbert Hoover en 1940 y el primero en ser imputado, enfrentando cuatro casos en múltiples jurisdicciones. Pero sigue siendo el claro favorito para ganar la nominación republicana, con una ventaja de 30 puntos o más sobre su siguiente oponente más cercano en la carrera en las encuestas nacionales y estatales", dice The Hill.El adelanto del magnate en el promedio de las encuestas de RealClearPolitics es tan grande ahora como lo ha sido durante todo el ciclo electoral de 2024, señalan. Su ventaja sobre su siguiente oponente más cercano, el gobernador DeSantis, se amplió desde el primer debate republicano, el mes pasado, de poco más de 30 a más de 40 puntos.El estratega Chip Felkel, vinculado al Partido Republicano, explicó a The Hill que los otros candidatos, temerosos de querer ir contra Trump al ser el favorito de los votantes, probablemente estén esperando que el sistema legal "haga el trabajo por ellos" para sacarlo de la carrera, pero que eso no ha ocurrido hasta ahora. Y el tiempo se está terminando.Cabe recordar que la primera votación en la interna republicana se realizará el 15 de enero en el estado Iowa, seguido de New Hampshire unas semanas después, en una fecha todavía a determinar.En ese sentido, el estratega republicano Jimmy Centers, dice en el artículo que el proceso de nominación del Partido Republicano estará "bastante terminado" si Trump gana las primarias de Iowa y New Hampshire.En las más recientes encuestas en esos dos estados, el expresidente Trump se impone por más de 35 puntos sobre el gobernador de Florida, lo que hace todavía más improbable un escenario donde el magnate no sea el candidato republicano, a enfrentarse posiblemente al presidente Joe Biden en los comicios del 2024.

