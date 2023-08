https://sputniknews.lat/20230829/precandidato-republicano-promete-poner-fin-al-conflicto-en-ucrania-y-aceptar-nuevas-regiones-rusas-1143127828.html

Precandidato republicano promete poner fin al conflicto en Ucrania y aceptar nuevas regiones rusas

Precandidato republicano promete poner fin al conflicto en Ucrania y aceptar nuevas regiones rusas

Se trata del empresario Vivek Ramaswamy, quien tras una destacada participación en el primer debate republicano, donde cuestionó la alianza entre el Gobierno... 29.08.2023, Sputnik Mundo

En una columna publicada este lunes 28 de agosto por la revista digital The American Conservative, perteneciente al think tank del mismo nombre, el aspirante presidencial prometió que en caso de llegar a la Casa Blanca pondrá fin al conflicto en Ucrania y aceptará el control territorial ruso de las nuevas regiones."Pondré fin a las sanciones y reincorporaré a Rusia al mercado mundial", añadió.Ramaswamy, quien como el resto de los políticos estadounidenses tiene una posición hostil hacia China, asegura que cuanto más se prolongue el conflicto en Ucrania, más claro queda que el único ganador es el gigante asiático.En ese sentido, señala que el Gobierno de Joe Biden ha intentado "absurdamente" que el presidente chino, Xi Jinping, deje de apoyar al mandatario ruso, Vladímir Putin. Según el republicano, lo que tendría que conseguir Washington es precisamente lo contrario: que Putin "abandone a Xi".Durante el primer debate de los precandidatos republicanos, realizado la semana pasada y que no contó con la presencia del actual favorito en la interna, el expresidente Donald Trump, Ramaswamy utilizó varias de sus intervenciones para criticar el financiamiento de Biden a la escalada bélica de Kiev.Además, levantó la mano luego de que uno de los presentadores del debate preguntara a todos los candidatos quiénes no apoyaba un aumento de la financiación para Ucrania, en un momento en el que el presidente Biden ha solicitado al congreso fondos extras para Kiev por más de 13.000 millones de dólares. Más adelante en la noche, el precandidato republicano dijo que Ucrania "no es una prioridad para EEUU", y en este sentido acusó a la Casa Blanca de impulsar una "guerra sin salida".

