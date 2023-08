https://sputniknews.lat/20230826/embajador-ruso-eeuu-no-quiere-terminar-el-conflicto-ucraniano-porque-desea-derrotar-a-rusia-1143054246.html

Embajador ruso: EEUU no quiere terminar el conflicto ucraniano porque desea "derrotar a Rusia"

Embajador ruso: EEUU no quiere terminar el conflicto ucraniano porque desea "derrotar a Rusia"

Washington no quiere poner fin al conflicto en Ucrania porque en realidad su objetivo principal es "derrotar a Rusia desde el punto de vista militar, económico... 26.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-26T01:07+0000

2023-08-26T01:07+0000

2023-08-26T01:16+0000

internacional

washington

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

otan

moscú

ucrania

volodímir zelenski

occidente

acuerdos de minsk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/0a/1134501636_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_9189742deed55f1ade4136da3caf3f2c.jpg

A decir del diplomático, desde el inicio de la operación especial rusa en Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022, Moscú ha estado dispuesto a abordar las vías diplomáticas para resolver el conflicto. No obstante, apenas unas semanas después, en abril de ese año, la parte ucraniana, a la luz de Occidente, rompió las negociaciones.Con todo, en diversas reuniones multilaterales, Estados Unidos y sus aliados han tratado de convencer a los países en vías de desarrollo para que apoyen la "Fórmula de paz" del presidente ucraniano Volodímir Zelenski. Mientras que, al mismo tiempo, acusan a Rusia de negarse a participar en las negociaciones, minimizando los argumentos rusos que alegan a la necesidad de tener en cuenta los intereses vitales de esa nación, asegura Romanchenko. ¿Por qué se niegan a concluir las tensiones?La razón por la que Occidente se rehúsa, asegura el embajador, es porque Estados Unidos pretende "derrotar a Rusia desde el punto de vista militar, económico y político".En ese sentido, Romanchenko sostuvo que es fundamental que las propuestas de paz tomen como punto de partida la comprensión clara de la naturaleza del conflicto ucraniano. Esto porque, durante muchos años, Occidente ha tratado de convertir a ese país de Europa del Este en "una base fortificada hostil a Rusia".Por ejemplo, en diciembre de 2021, la parte rusa trató de hacerle llegar a las capitales occidentales sus preocupaciones, para lo cual entregó los borradores de dos tratados sobre las garantías para garantizar la seguridad con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).No obstante, dicha iniciativa fue rechazada. Otro caso destacable son los esfuerzos por parte de Moscú para que Kiev cumpliera con los Acuerdos de Minsk, con los cuales se busca una solución pacífica del conflicto en el Donbás.No obstante, abundó, las respuestas a las propuestas de Moscú han sido engañosas o, de plano, "mentiras cínicas o intentos de presión y chantaje". Además, con el suministro de armas por parte de Occidente a Ucrania, el conflicto continúa creciendo y, cuanto más se alargan los enfrentamientos armados, el ímpetu de los inversores extranjeros para participar en la reconstrucción posbélica de Kiev se debilita.Acuerdos de Minsk Firmados en 2014 y 2015 por representantes de Ucrania, las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, Rusia, Francia y Alemania, los Acuerdos de Minsk no lograron su objetivo: una resolución pacífica del conflicto en Donbás. Dicho conflicto se remonta a febrero de 2014, cuando el Gobierno democráticamente elegido de Ucrania fue derrocado por el llamado golpe Euromaidán, respaldado por potencias occidentales. El golpe desencadenó un sangriento conflicto en las regiones orientales del país, donde las personas que se negaron a someterse a los nuevos dirigentes de Kiev formaron las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk (RPD y RPL, respectivamente) y proclamaron su independencia.Los intentos de Kiev de doblegar a las recién formadas repúblicas mediante el uso del poder militar fracasaron, y Ucrania recurrió a las negociaciones, que se vieron obstaculizadas por el hecho de que el gobierno ucraniano se mostraba reacio a hablar directamente con los líderes de la RPD y la RPL.En medio de esta situación, el recién formado Grupo de Contacto Trilateral para el Donbás, formado por Ucrania, Rusia, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y el Cuarteto de Normandía (Ucrania, Rusia, Alemania y Francia), consiguieron elaborar los Acuerdos de Minsk, llamados así por la capital bielorrusa, donde se celebraron las negociaciones.El primero de estos acuerdos, el Protocolo de Minsk, se firmó el 5 de septiembre de 2014, con una versión actualizada, conocida como los Acuerdos de Minsk-2 y firmada el 12 de febrero de 2015, cuando el anterior acuerdo no logró poner fin a los combates.Sin embargo, durante años, la parte ucraniana se abstuvo de aplicar las cláusulas políticas de los Acuerdos de Minsk, exigiendo, en cambio, que el control de la frontera entre los territorios de la RPD y la RPL se entregara primero a Kiev. No obstante, esas reclamaciones fueron rechazadas por las autoridades de las Repúblicas y por Moscú, que sospechaba que Kiev podría intentar aplastar toda oposición en las regiones mediante el uso de la fuerza.Las autoridades de la RPD y de la RPL también acusaron repetidamente a Ucrania de ocupar ilegalmente asentamientos en la zona de amortiguación y de desplegar allí equipo militar pesado.La situación se agravó por el hecho de que las potencias europeas se negaron a ver la negativa de Kiev a adherirse a los Acuerdos de Minsk, reprendiendo al mismo tiempo a la RPD y a la RPL por las supuestas violaciones de los mismos Acuerdos.El 7 de diciembre, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, recordó que tanto el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, como su predecesor, Petró Poroshenko, afirmaron abiertamente que no iban a cumplir con los Acuerdos de Minsk.Las declaraciones se produjeron después de la afirmación de la excanciller alemana Angela Merkel de que los Acuerdos de Minsk lograron ganar tiempo para que Ucrania acumulara fuerzas. Lo mismo admitió Poroshenko.A su vez, Vladímir Putin criticó a las autoridades ucranianas por "matar" los Acuerdos de Minsk, resaltando a finales de febrero que el documento dejó de existir mucho antes de que Rusia decidiera reconocer a la RPD y a la RPL el 21 de febrero. Tras el decreto, el presidente ruso anunció el inicio de la operación militar especial el 24 de febrero.Por todo lo anterior, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergéi Lavrov, asegura que, de momento, no se vislumbra ninguna perspectiva de negociaciones entre Rusia y Occidente, de acuerdo con Romanchenko.

https://sputniknews.lat/20230825/resultados-de-la-operacion-militar-especial-de-las-ffaa-rusas-en-ucrania-1122280837.html

https://sputniknews.lat/20230825/finlandia-aprueba-otro-paquete-de-ayuda-militar-por-unos-94-millones-para-ucrania-1143037922.html

https://sputniknews.lat/20220410/por-que-los-acuerdos-de-minsk-no-lograron-detener-el-genocidio-en-donbas-1124300197.html

https://sputniknews.lat/20230818/lavrov-occidente-busca-dar-tiempo-al-ejercito-de-ucrania-a-traves-de-supuestos-llamados-al-dialogo-1142813514.html

washington

moscú

ucrania

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

washington, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, otan, moscú, ucrania, volodímir zelenski, occidente, acuerdos de minsk