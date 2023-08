https://sputniknews.lat/20230822/desantis-no-cuenta-con-apoyo-en-eeuu-por-tener-una-politica-antinmigrante-e-inhumana-afirma-amlo-1142930745.html

DeSantis no cuenta con apoyo en EEUU por tener "una política antinmigrante e inhumana", afirma AMLO

DeSantis no cuenta con apoyo en EEUU por tener "una política antinmigrante e inhumana", afirma AMLO

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, no tiene apoyo en Estados Unidos porque tienen una política contra los migrantes que cae en actos inhumanos y de... 22.08.2023, Sputnik Mundo

Esto es porque el 11 de agosto pasado, el político republicano dijo que, de ganar la presidencia del país norteamericano, usaría drones y cualquier tipo de armamento para combatir a los cárteles del narcotráfico, especialmente los de origen mexicano. "Nos reservamos el derecho si están invadiendo nuestro país y matando a nuestra gente", expuso.Ante ello, el mandatario mexicano precisó que su Gobierno está realizando las labores pertinentes para frenar a estas agrupaciones delictivas y que los dichos de DeSantis son solo porque se acercan los comicios generales en Washington.Además, expuso que, al iniciar las precampañas y el proceso electoral en EEUU rumbo a 2024, pretenden señalar a México por diversos problemas."Están queriendo culpar a México por la migración, por el fentanilo, por el tratado [entre México, Estados Unidos y Canadá], pero no les da resultado porque cuidamos mucho esa relación con EEUU", indicó López Obrador.Anteriormente, López Obrador había criticado las acciones de DeSantis, adscrito al Partido Republicano, contra la población migrante.En julio pasado, el jefe de Estado mexicano rechazó la entrada en vigor de la ley SB1718, que castiga la migración irregular y a las personas o compañías que den trabajo o ayuden a los extranjeros que no tengan documentos para laborar o vivir en esa nación. Esta disposición fue apelada por diversas organizaciones no gubernamentales, ya que consideran que viola los derechos humanos."Estamos en contra de la reforma migratoria de DeSantis, el gobernador de Florida que está en contra [de ellos]. Ni un voto a DeSantis. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Ni un voto a quienes desprecian a los migrantes. No nos podemos quedar callados. Si EEUU es una gran nación, ha sido por" este grupo, expuso en su conferencia de prensa del 3 de julio.El mandatario latinoamericano reiteró que el político republicano busca mantener las políticas contra las personas que migran al territorio estadounidense, como los malos tratos y el muro fronterizo."Aspira a ser candidato [a la presidencia de EEUU en 2024] por el Partido Republicano. Ojalá los ciudadanos conozcan lo que realmente está sucediendo porque son los migrantes los que permiten que se puedan hacer las obras que hacen falta en EEUU, la infraestructura que les hace falta. Es la fuerza de trabajo que engrandece", agregó.

