El Gobierno australiano, junto con Estados Unidos y el Reino Unido, declaró que desde que se formó el bloque militar en 2021 el acuerdo AUKUS tenía como objetivo la construcción de una flota de submarinos de propulsión nuclear y no de armas nucleares, indica Victor Gao, catedrático de la Universidad de Soochow y vicepresidente del Centro para China y la Globalización.El pacto AUKUS prevé no solo la entrega de submarinos nucleares y la construcción de la infraestructura necesaria para su despliegue permanente en Australia, sino también una amplia cooperación en el desarrollo de los sistemas de armamento más avanzados, así como el equipamiento de las Fuerzas Armadas australianas con armamento estadounidense y la introducción de normas para las operaciones de combate.En palabras del experto chino, la línea que divide a los submarinos de propulsión nuclear y armamento nuclear es bastante fina, pues la operación de los primeros contempla el manejo de uranio fuertemente enriquecido que sería suministrado por EEUU o el Reino Unido. De tal modo, Australia perdería el privilegio de ser una "burbuja de zona libre de armas nucleares". Esto, destaca, supone un golpe fuerte a los intereses a largo plazo de los australianos.El experto subrayó que esta alianza entre EEUU y Australia dicta que cuando estalle un conflicto en cualquier parte del mundo, si EEUU está implicado, Australia está obligada a unirse a la lucha.Otro riesgo es que el acuerdo AUKUS, aprobado por el Organismo Internacional de Energía Atómica, pueda sentar un peligroso precedente. Esto significa que otros países seguirían el mismo camino y cooperarían en la creación de una flota nuclear, lo que desestabilizaría aún más la situación internacional, profundizó el experto chino.La decisión de poseer submarinos nucleares obedece a un objetivo claro: contrarrestar a China, pero como señala el autor, China ha sido el mayor socio comercial de este país durante muchos años contribuyendo significativamente a los ingresos y beneficios de Australia.Es el momento de reconocer la tendencia mundial predominante, especialmente en la región Asia-Pacífico, que hace hincapié en la paz, la estabilidad y el desarrollo en lugar de la guerra y la carrera armamentística. "China no quiere entrar en guerra con nadie", comenta Gao.

