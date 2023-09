https://sputniknews.lat/20230911/washington-desea-dividir-a-la-region-del-pacifico-para-afectar-a-pekin-1143619323.html

Washington desea dividir a la región del Pacífico para afectar a Pekín

Washington desea dividir a la región del Pacífico para afectar a Pekín

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó Hanói recientemente y se reunió con el secretario general vietnamita, Nguyen Phu Trong, y otros dirigentes... 11.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-11T21:26+0000

2023-09-11T21:26+0000

2023-09-11T21:26+0000

internacional

política

joe biden

nguyen phu trong

china

vietnam

aukus

🌏 asia

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/0b/1143619164_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_a3b86ba4b46e10dac388b45b80f03aed.jpg

Sin embargo, el objetivo de Washington no es mantener la estabilidad en la región del Pacífico, como suele proclamar, sino "dividirla contra China", declaró a Sputnik Brian Berletic, exmarine estadounidense e investigador geopolítico y escritor independiente.La reciente oleada de actividad desplegada por Estados Unidos en relación con Japón, Corea del Sur, Filipinas y, recientemente, Vietnam, está orientada a crear alianzas que sirvan para "aislar y contener a China", añadió.El presidente Biden llegó a Hanoi a última hora del 10 de septiembre, tras concluir su visita a Nueva Delhi para asistir a la cumbre del G20. Durante una rueda de prensa, el mandatario norteamericano anunció una importante mejora de las relaciones entre Estados Unidos y Vietnam, afirmando que Washington y Hanoi habían elevado formalmente sus relaciones a una Asociación Estratégica Integral."De lo que se trata realmente en este viaje no es tanto de contener a China, no quiero contener a China. Sólo quiero asegurarme de que tenemos una relación con China que es positiva, que todo el mundo sabe de qué se trata", dijo Biden.El presidente estadounidense también afirmó que su país había estado aprovechando "una oportunidad para reforzar las alianzas en todo el mundo para mantener la estabilidad"."Biden es sólo el más reciente de una larga serie de presidentes estadounidenses que participan en un esfuerzo concertado para cercar y contener a China. Se trata de una política que opera tras una cortina de humo de retórica contradictoria destinada a presentar a Estados Unidos como garante de la paz y la seguridad en la región Asia-Pacífico, al tiempo que describe las reacciones de China al cerco estadounidense como una agresión irracional", afirmó Brian Berletic.En cuanto a las "reglas internacionales" citadas por el presidente estadounidense, "no se refieren al derecho internacional, sino a reglas arbitrarias que el propio Washington impone al mundo, a menudo en contradicción con el derecho internacional", explicó el investigador geopolítico.Según Brian Berletic, los recientes comentarios del presidente Biden sobre su viaje a Vietnam demuestran claramente la política exterior más amplia de Washington hacia la región.Al tiempo que intensifica las guerras comerciales y tecnológicas con Pekín, Estados Unidos ha estado reforzando su presencia en la región Indo-Pacífica mediante la formación de alianzas como AUKUS, que lo agrupa con Australia y el Reino Unido, y el Diálogo Cuadrilateral de Seguridad (QUAD), que también incorpora a Australia, la India y Japón.La reciente cumbre trilateral con el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, y el primer ministro japonés, Fumio Kishida, junto con una serie de grandes ejercicios militares con Japón, Australia y Filipinas en el mar de China Meridional en los últimos días, encajan en el libro de jugadas de Washington para la región Indo-Pacífico.Vietnam era el siguiente en la lista de países de la región a los que "cortejar" para que sirvieran a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, según dijeron expertos a Sputnik. Se ofreció a Hanoi apoyo financiero e iniciativas tecnológicas para convencer al miembro de la ASEAN de que aceptara elevar las relaciones bilaterales a la categoría de "asociación estratégica". Anteriormente, Estados Unidos figuraba al final de la jerarquía de tres niveles de asociación de Vietnam: integral, estratégica y estratégica integral.En definitiva, teniendo en cuenta todos los movimientos recientes de Washington, está muy claro que la creación de varias "alianzas" lideradas por Estados Unidos en la región del Pacífico "tienen como objetivo aislar y contener a China", subrayó Berletic.Esfuerzos 'inútiles' para aislar a ChinaTras la conclusión de las conversaciones entre Estados Unidos y Vietnam el fin de semana, se hizo público un documento explicativo en el que se indicaba que el nuevo "estatus" incluiría una nueva asociación para la cadena de suministro de semiconductores, junto con un acuerdo de investigación científica y tecnológica, impulsando la mejora de los lazos comerciales y de inversión en ámbitos como la agricultura, los préstamos, el clima, los derechos humanos, la salud, los minerales de tierras raras y la energía.Los acuerdos se producen en un momento en que Estados Unidos ha encabezado un esfuerzo por bloquear el acceso de China a los chips semiconductores de gama alta producidos en los Países Bajos, Taiwán, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. A principios de mes, la secretaria de Comercio estadounidense, Gina Raimondo, declaró a los medios de comunicación que Washington "no iba a vender a China los chips estadounidenses más sofisticados que quieren para su capacidad militar", y añadió que Estados Unidos "iba a ser todo lo estricto y duro posible para negar a China los chips más sofisticados"."Sin embargo, como demuestra el reciente desarrollo de microchips autóctonos en China a pesar de las amplias sanciones estadounidenses destinadas a impedir tales desarrollos, los esfuerzos de Estados Unidos por aislar a China económica y tecnológicamente sólo servirán de acicate para que China invierta más en eludir y superar estos esfuerzos", señaló Berletic.El experto dijo que China cuenta con una población y una base industrial mayores que las de Estados Unidos y sus aliados, y recordó las declaraciones del presidente chino, Xi Jinping, en el sentido de que "la economía de China es un océano, no un estanque" y "los esfuerzos de Estados Unidos por secar económicamente a China pueden compararse con arrojar una toalla al océano y esperar que absorba toda su agua... En otras palabras, los esfuerzos de Estados Unidos son 'en última instancia inútiles'".

https://sputniknews.lat/20230831/el-plan-de-eeuu-de-llenar-el-pacifico-con-drones-impulsados-por-ia-escalara-el-conflicto-con-china-1143215006.html

https://sputniknews.lat/20230904/china-recomienda-a-eeuu-no-minar-la-paz-en-la-region-con-sus-alianzas-1143334652.html

https://sputniknews.lat/20230829/corea-del-sur-eeuu-y-japon-realizan-un-ejercicio-de-defensa-antimisiles-1143134220.html

https://sputniknews.lat/20230908/china-acusa-a-filipinas-de-violacion-de-sus-aguas-territoriales-en-el-mar-china-meridional-1143483545.html

https://sputniknews.lat/20230815/por-que-aukus-y-la-otan-representan-un-grave-riesgo-para-la-region-de-asia-pacifico-1142677718.html

china

vietnam

🌏 asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, joe biden, nguyen phu trong, china, vietnam, aukus, 🌏 asia, 💬 opinión y análisis