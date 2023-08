https://sputniknews.lat/20230815/por-que-aukus-y-la-otan-representan-un-grave-riesgo-para-la-region-de-asia-pacifico-1142677718.html

¿Por qué AUKUS y la OTAN representan un grave riesgo para la región de Asia-Pacífico?

¿Por qué AUKUS y la OTAN representan un grave riesgo para la región de Asia-Pacífico?

El presidente ruso Vladímir Putin no descarta la integración de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) con AUKUS, una alianza militar... 15.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-15T20:56+0000

2023-08-15T20:56+0000

2023-08-15T20:56+0000

defensa

aukus

otan

seguridad

lloyd austin

fumio kishida

joe biden

australia

japón

washington

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/0f/1142683331_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_9ab8c35de6caabc0090f6bc71fa8fb79.jpg

Estados Unidos pretende reformatear el sistema de relaciones interestatales en la región Asia-Pacífico mediante la formación de nuevas asociaciones político-militares controladas por Washington, según señaló Putin al intervenir en la XI Conferencia de Moscú sobre Seguridad Internacional.En los últimos años, la Administración estadounidense ha reforzado su presencia militar en la región, formando nuevos bloques e intentando que sean interoperables, según el profesor Joe Siracusa, politólogo y decano de Global Futures, de la Universidad de Curtin."El secretario de Defensa, Lloyd Austin, recorre Filipinas, Japón, Corea del Sur, Australia, hablando de profundizar los compromisos estratégicos, de duplicar en términos de políticas, doctrinas y bases estadounidenses", dijo Siracusa a Sputnik. "Eso es tratar de poner los activos de estos países al servicio de Estados Unidos, así es como realmente se hace. Se hace a través del Departamento de Defensa"."Creo que también juega con los miedos. [...] Tienes que dejar que la gente piense que tus metas son sus metas y que tus objetivos son sus objetivos y que lo que haces es lo mejor para ellos. Así es como se hace, ese tipo de cosas", continuó el profesor.EEUU y su red de alianzas militares El formato AUKUS se anunció el 15 de septiembre de 2021. En los dos últimos años, Estados Unidos, el Reino Unido y Australia han llegado a un importante acuerdo sobre submarinos nucleares y han empezado a explorar nuevas tecnologías militares, como los enjambres de drones.Al parecer, Nueva Zelanda, el vecino más próximo de Australia, está considerando la posibilidad de unirse al bloque. Recientemente, la nación del Pacífico ha renovado su doctrina militar, señalando a China (su principal socio comercial) como un desafío creciente a "las reglas y normas internacionales existentes". Aunque Japón no participa en el formato AUKUS, ha suscrito un pacto de defensa con Australia, uno de los participantes en el formato tripartito. El tratado entró en vigor a principios de este mes. Además, Japón forma parte del Diálogo Cuadrilateral de Seguridad, o Quad, formado por Australia, la India, Japón y Estados Unidos.Japón también lanzó a finales del año pasado un audaz programa de modernización militar en el marco de la nueva estrategia de seguridad. El último Libro Blanco de Defensa 2023 de Tokio, aprobado por el primer ministro Fumio Kishida y su Gobierno, advierte sobre el advenimiento de nada menos que "una nueva era de crisis" y nombra a Rusia, China y Corea del Norte como los principales desafíos de Japón.¿Es posible la fusión AUKUS-OTAN?Siracusa está de acuerdo en que la "integración" de AUKUS con la Alianza atlántica es un escenario plausible.De hecho, Washington no oculta que los bloques y pactos aliados están pensados para actuar de forma concertada en la región Asia-Pacífico.El 18 de abril, el Almirante John C. Aquilino, comandante de la Marina de los Estados Unidos en el Mando Indo-Pacífico de los Estados Unidos (USINDOPACOM), prestó testimonio ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, esbozando la visión del Pentágono sobre la "estrategia Indo-Pacífica" de Washington.¿Qué ganarían los aliados de la Casa Blanca?Según Siracusa, la razón de ser de la escalada militar de Washington en Asia-Pacífico es clara: la política exterior estadounidense quiere devolver al país norteamericano a la posición que tenía en 1991, cuando se convirtió en el líder de un mundo unipolar tras el colapso de la URSS.Aunque el deseo de Washington de reavivar su postura imperial es evidente, no está tan claro cómo los aliados de Estados Unidos en Asia-Pacífico se beneficiarían del despliegue militar. Aunque el aumento del gasto en defensa promete nuevos puestos de trabajo e inversiones, es probable que se deje de lado a toda una serie de otros sectores, incluidas las políticas sociales. Además, los actores del Pacífico aliados de Estados Unidos corren el riesgo de perturbar los lazos y las asociaciones comerciales con China. Además, si estalla un posible conflicto en la región, podría provocar destrucción, pérdidas económicas y víctimas civiles."Si los australianos acaban, por ejemplo, en un submarino nuclear estadounidense, es decir, van a estar entrenados en estas cosas", hipotetizó Siracusa. "Y hay submarinos nucleares y de propulsión nuclear estadounidenses en el mar de China Meridional. Y hay un enfrentamiento entre un barco chino y el americano, y los australianos mueren inmediatamente. Entonces los australianos se verán arrastrados a una guerra que no quieren, que no se pueden permitir, y así se verán arrastrados automáticamente. Hay que tener mucho cuidado con cómo se gasta el tesoro nacional y la sangre. Y Australia podría verse involucrada en circunstancias sobre las que no tiene ningún control y que no sirven a los intereses nacionales de Australia", abunda. Los expertos internacionales señalan que uno de estos posibles conflictos podría producirse en el estrecho de Taiwán, dado que la Administración Biden está militarizando cada vez más la isla rebelde. Y parece que los aliados de Estados Unidos se sienten preocupados por esa probabilidad.

https://sputniknews.lat/20230815/putin-los-paises-occidentales-planean-integrar-las-fuerzas-de-la-otan-con-el-bloque-aukus-1142658889.html

https://sputniknews.lat/20230813/nuevo-pacto-de-defensa-japon-australia-la-guerra-en-el-asia-pacifico-esta-mas-cerca-1142567730.html

https://sputniknews.lat/20230815/alto-cargo-ruso-alerta-que-eeuu-busca-crear-red-de-alianzas-controladas-en-asia-pacifico-1142671885.html

australia

japón

washington

🌏 asia

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

aukus, otan, seguridad, lloyd austin, fumio kishida, joe biden, australia, japón, washington, 🛡️ fuerzas armadas, 🌏 asia, rusia, china