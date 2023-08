https://sputniknews.lat/20230831/el-plan-de-eeuu-de-llenar-el-pacifico-con-drones-impulsados-por-ia-escalara-el-conflicto-con-china-1143215006.html

El plan de EEUU de llenar el Pacífico con drones impulsados por IA "escalará el conflicto con China"

El plan de EEUU de llenar el Pacífico con drones impulsados por IA "escalará el conflicto con China"

Cuando se trata de la seguridad de la humanidad, no se puede confiar en la decisión de la inteligencia artificial de utilizar la fuerza letal, enfatizó un... 31.08.2023

El pasado 28 de agosto, el Pentágono prometió desplegar miles de sistemas autónomos en diversos campos en los próximos dos años como parte de una nueva iniciativa para aumentar la competitividad frente a China. La subsecretaria de Defensa, Kathleen Hicks, anunció el inicio del programa Replicator.Dicho programa se basa en dos premisas. La primera es que la principal ventaja de China es la masividad: "más barcos, más misiles, más gente y la mejor respuesta de EEUU es innovar, en lugar de igualar esa masividad", indicó Hicks. La segunda es que los sistemas autónomos y destruibles son la forma adecuada de innovación. El Departamento de Defensa solicitó 1.800 millones de dólares para inteligencia artificial en el año fiscal 2024 y supervisó más de 685 proyectos relacionados hasta 2021. El Replicator está diseñado para combinar esas inversiones y ampliar la producción, explicó Hicks.Permitir que la inteligencia artificial (IA) provoque y agrave simultáneamente conflictos militares "supone un gran peligro para toda la humanidad", declaró a Sputnik Michael Wong, vicepresidente nacional de la organización Veteranos por la Paz y cofundador de Pivot to Peace, coalición de comunidades chinas y pacifistas.En primer lugar, China está rotundamente en contra de una carrera armamentística, hablaron de esto en la ONU. En segundo lugar, si hay una carrera armamentística, China ganará. Y en tercer lugar, la IA supone un peligro para toda la humanidad porque supuestamente puede interactuar con sistemas nucleares, y existe el riesgo de que la IA tome decisiones sin supervisión humana, lo que agravaría la situación, profundizó el experto al advertir que "podríamos acabar en una guerra nuclear".Durante años, EEUU y sus aliados realizaron operaciones de libertad de navegación (Fonops) en las que ignoraban deliberadamente las reivindicaciones territoriales de otros países. En el mar de China Meridional y el estrecho de Taiwán estas manifestaciones resultan habituales, aunque China se las toma en serio y a veces responde a las Fonops con severidad enviando sus buques y aeronaves de guerra a unas decenas de metros del buque o aeronave estadounidense infractora.Wong señaló que el programa Replicator del Pentágono colocará cada vez más IA en estas zonas de conflicto.En su defensa, EEUU asegura que protege a sus aliados en el Pacífico. Pero sus aliados no están amenazados. "China no amenaza a Japón. China no amenaza a Corea del Sur, China ni siquiera amenaza a Taiwán", prosiguió el activista por la paz.

