https://sputniknews.lat/20230829/china-y-estados-unidos-buscan-compromisos-para-mitigar-las-consecuencias-de-la-guerra-comercial-1143148092.html

China y Estados Unidos buscan compromisos para mitigar las consecuencias de la guerra comercial

China y Estados Unidos buscan compromisos para mitigar las consecuencias de la guerra comercial

Un acuerdo sobre contactos regulares para tratar asuntos económicos es uno de los principales resultados preliminares de las conversaciones mantenidas en Pekín... 29.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-29T18:43+0000

2023-08-29T18:43+0000

2023-08-29T18:43+0000

economía

china

eeuu

guerra comercial

comercio internacional

📈 mercados y finanzas

🌏 asia

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/1d/1143150824_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6bf84cb1bc9ea9cd89917cbe12e07f2.jpg

Los dos países pretenden buscar compromisos porque se han intensificado los riesgos de debilitamiento de la economía mundial, comentó a Sputnik el experto del Centro Ruso de Tecnologías Políticas Nikita Maslennikov.De acuerdo con el analista ruso, las relaciones comerciales entre Pekín y Washington son "una de las áreas clave para la actividad de la economía mundial" y, por lo tanto, las preocupaciones de ambas partes "son comprensibles". "Hay una clara intensificación de los contactos comerciales chino-estadounidenses y los mecanismos de interacción esbozados al final de las negociaciones pueden conducir a ciertos resultados positivos, que a su vez puede reducir el grado de incertidumbre en las perspectivas de la economía mundial", declaró Maslennikov.Desde el comienzo del conflicto comercial entre los dos Estados, que lleva ya más de un año, las relaciones entre Pekín y Washington han seguido siendo muy turbulentas, y la razón de esta turbulencia son las restricciones unilaterales impuestas por EEUU contra China, señaló Gong Honglie, experto del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Nanjing. De acuerdo con él, a día de hoy sigue sin haber una solución al conflicto que impactó las relaciones económicas y comerciales entre los dos países. Anteriormente, continuó, las partes "carecían de canales y mecanismos de comunicación oportunos". Ahora, los acuerdos de Pekín compensarán el déficit existente de canales de comunicación, que permitiría responder con mayor rapidez a los conflictos que surjan y evitaría situaciones en las que desacuerdos aislados y localizados golpeen toda la arquitectura de las relaciones políticas, comerciales y económicas, enfatizó el analista chino.La cuestión de semiconductoresEl ministro de Comercio de China, Wang Wentao, declaró en la reunión con la secretaria de Comercio de EEUU, Gina Raimondo, que Pekín "está seriamente preocupada" por las políticas estadounidenses en materia de semiconductores, las subvenciones discriminatorias y las sanciones contra empresas chinas. Al mismo tiempo, aseguró la voluntad de su país de realizar esfuerzos conjuntos con EEUU para crear un entorno político saludable que permita a las comunidades empresariales de ambos países cooperar y promover el comercio bilateral.Los semiconductores son "el principal factor de tensión" en las disputas comerciales bilaterales, pero "no se descarta que a finales de año 2023 veamos algún avance en la solución" de este problema, predice el analista Maslennikov.Dado que China presentó directamente el problema de los semiconductores como una de las prioridades ante los Estados Unidos, se deduce que espera algunos pasos recíprocos, pronosticó.¿El fin de la guerra comercial?A juicio del experto ruso, China "podría relajar algunas de sus restricciones en respuesta a medidas estadounidenses similares" y es probable que el gigante asiático considere la cuestión de los chips como una especie de prueba de la voluntad de las partes de avanzar lentamente hacia la relajación del conflicto comercial. Aunque no se trata de distensión comercial y económica, los intentos de establecer al menos canales de comunicación ya son un factor positivo, resumió Maslennikov.Sin embargo, Gong Honglie no cree que EEUU vayan a cambiar radicalmente su dura línea básica hacia China. El conflicto entre dos Estados en las esferas política, comercial y económica dura ya muchos años, y las relaciones bilaterales entre ambos países se encuentran "en su nivel más bajo desde su establecimiento", explicó. En esta situación, prosiguió, EEUU "debería haberse dado cuenta claramente de que su política de línea dura hacia China no solo no está dando los resultados que esperaba, sino que además es muy perjudicial para sus propios intereses comerciales y económicos". No obstante, a juzgar por una serie de declaraciones por parte estadounidense, la Administración Biden "está lejos" de intentar invertir el curso global en términos de aranceles sobre los productos chinos o de una política de restricciones tecnológicas contra Pekín, aclaró Honglie. Además, antes de su visita a China, Raimondo dijo al Congreso que no haría concesiones en cuestiones de seguridad. En respuesta a la exigencia del Congreso de continuar su política de mano dura con China, es probable que la administración Biden "haga ajustes en algunos aspectos puramente técnicos", como, por ejemplo, un levantamiento de las sanciones contra algunos individuos chinos, pero la dura política general de Estados Unidos hacia China no cambiará en lo fundamental, concluyó el profesor chino.El 29 de agosto, He Lifeng, el viceprimer ministro del Consejo de Estado chino, se reunió con Gina Raimondo y reafirmó la voluntad de China de realizar nuevos esfuerzos positivos para mantener el consenso económico e impulsar la cooperación con Estados Unidos. La funcionaria estadounidense, por su parte, aseguró que la relación económica entre EEUU y China es una de las más importantes del mundo.

https://sputniknews.lat/20230826/las-restricciones-comerciales-de-eeuu-contra-china-son-para-mantener-su-dominio-regional--1143056287.html

https://sputniknews.lat/20230508/las-sanciones-de-eeuu-animan-a-china-a-desarrollar-ia-sin-depender-de-los-chips-estadounidenses-1139191239.html

https://sputniknews.lat/20230719/revelan-que-eeuu-va-a-la-zaga-de-china-en-12-tecnologias-criticas-y-la-diferencia-sigue-aumentando-1141703322.html

china

eeuu

🌏 asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

china, eeuu, guerra comercial, comercio internacional, 📈 mercados y finanzas, 🌏 asia, 💬 opinión y análisis