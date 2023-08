https://sputniknews.lat/20230815/una-senal-miope-de-desesperacion-la-politica-hostil-de-biden-hacia-china-afectara-mas-a-eeuu-1142653637.html

"Una señal miope de desesperación": la política hostil de Biden hacia China afectará más a EEUU

"Una señal miope de desesperación": la política hostil de Biden hacia China afectará más a EEUU

La semana pasada, el presidente de EEUU, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva que restringe a las empresas estadounidenses invertir en capacidades y tecnologías de inteligencia artificial (IA) chinas, incluidos los semiconductores y la computación cuántica.La Administración Biden dijo que la medida tiene como objetivo evitar que tales tecnologías mejoren las capacidades militares, de inteligencia y de vigilancia de China. En la orden ejecutiva, el mandatario dijo que a su Gobierno le preocupaba que ciertas inversiones estadounidenses pudieran acelerar el desarrollo de productos que China podría usar contra su país.El coronel retirado del Ejército estadounidense y consultor internacional Earl Rasmussen, ex vicepresidente del think tank Eurasia Center, describió esta política hostil con China como un "suicidio económico acelerado".Debido a la prohibición anterior de chips operada por Biden, se espera que las compañías estadounidenses pierdan hasta 80.000 millones de dólares, agregó Rasmussen."Hay mucha discusión sobre el desacoplamiento de China con respecto a EEUU y Europa. Pero esto posiblemente tenga un impacto mucho más adverso en EEUU y Europa que en China", dijo el experto.El director del Instituto Independiente para la Paz y la Libertad, Ivan Eland, cree que si bien pueden obstaculizar un poco las capacidades chinas, tales límites también frenarán el libre flujo de información y podrían ralentizar la innovación estadounidense. Sin mencionar que es probable que China tome represalias, agregó."Es probable que China responda, lo que agrava la herida autoinducida de Estados Unidos. Por ejemplo, prohibiciones de minerales de tierras raras", dijo Eland a Sputnik. "También pueden responder haciendo otros acuerdos económicos, de inversión y comercio que perjudiquen a las empresas estadounidenses".El profesor adjunto de economía jubilado de la Universidad de Brown, Barry Friedman, advirtió que las empresas estadounidenses no obtendrán el beneficio de aprender de las operaciones de producción chinas y desarrollar componentes rentables para la venta o uso en el país y en terceras naciones.Poco impacto en ChinaRasmussen dijo que la orden ejecutiva es más una medida para limitar el crecimiento chino que para la seguridad nacional de Estados Unidos, pero es probable que tenga un efecto mínimo. Un informe del Centro de Seguridad y Tecnología Emergente con sede en EEUU señala que los inversores chinos siguen siendo los dominantes en las empresas del país en inteligencia artificial.Además, a pesar de todas estas restricciones, China sigue siendo el motor de fabricación global, agregó, y pronosticó además que el gigante asiático continuará su asociación con el sur global para ayudar a fomentar el desarrollo económico y expandir su participación en el mercado global. Friedman dijo que hay formas en que China puede eludir las restricciones.El comentarista político Alex Krainer, fundador de Krainer Analytics, dijo que la medida es una señal miope de desesperación.El analista Alan Tonelson, enfocado en seguridad nacional, duda que las nuevas medidas tengan un gran impacto en las capacidades militares de China. "Las nuevas restricciones de EEUU todavía son demasiado estrechas para retrasar significativamente el desarrollo de tecnología relacionada con El ejército de China con el tiempo", dijo.En tanto, el exbanquero mercantil de Londres, analista financiero y columnista estadounidense Martin Hutchinson, dijo que la nueva política no producirá ningún resultado significativo. La represalia más efectiva de China a la medida de Biden sería cortar el suministro de tierras raras, pero eso podría resultar contraproducente, argumentó Hutchinson, y dijo que hay otras fuentes sin explotar para estos materiales fuera de la nación asiática.

