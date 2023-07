https://sputniknews.lat/20230720/china-no-se-quedara-con-los-brazos-cruzados-si-eeuu-impone-mas-limites-a-tecnologia-e-inversiones-1141726372.html

China "no se quedará con los brazos cruzados" si EEUU impone más límites a tecnología e inversiones

El embajador del gigante asiático en Washington, Xie Feng, dijo que si bien China no quiere una guerra comercial o tecnológica, sus líderes no se quedarán de... 20.07.2023

El Gobierno de China tomará represalias si la Administración del presidente Joe Biden impone nuevos límites a la tecnología y a las inversiones que puedan llegar al país, dijo el diplomático este miércoles 19 de julio durante su participación en el Foro de Seguridad que se desarrolla en la ciudad de Aspen, Estados Unidos."El Gobierno chino no puede simplemente quedarse de brazos cruzados", dijo Xie Feng, según consigna Bloomberg, aunque sin adelantar en específico qué acciones tomaría China."Hay un dicho chino: 'No haremos provocaciones, pero no retrocederemos ante las provocaciones'. Así que China definitivamente dará una respuesta", agregó el diplomático.Los comentarios del embajador asiático en Washington llegan luego que se diera a conocer a través de la prensa que el Gobierno de Joe Biden está trabajando en una propuesta, que estaría lista a fines de agosto, para limitar y posiblemente prohibir la inversión de EEUU y sus aliados en los sectores de semiconductores, computación cuántica e inteligencia artificial de China.Estos planes fueron confirmados por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jeanne-Pierre, quien dijo que la Administración Biden está trabajando en un decreto sobre inversiones en "tecnología sensible, particularmente para transacciones en sectores críticos que podrían socavar la seguridad nacional de Estados Unidos".Por su parte, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen corroboró que el gobierno de Biden continuaría con sus acciones contra China pero aclaró que serán "muy específicas".En otra parte de su intervención, Xie denunció las sanciones estadounidenses existentes contra su país, como la inclusión de cientos de empresas chinas en la "Lista de entidades" que elabora la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de los Estados Unidos y que les impide a las firmas incluidas recibir exportaciones de tecnología estadounidense clave.Con respecto a esta decisión de EEUU, Xie dijo que tales medidas perjudican a China y crean "una competencia injusta".Desde hace varios años, EEUU viene llevando adelante una guerra contra China en varios frentes (económico, tecnológico, geopolítico) para intentar contrarrestar su crecimiento imparable desde comienzo de siglo, que lo ha convertido en la segunda potencia del mundo, como así también su acercamiento con otras regiones.Si bien el expresidente Donald Trump inició durante su gestión la llamada "guerra comercial" contra el gigante asiático, imponiendo millonarios aranceles contra miles de productos provenientes de China, la Administración Biden no solo mantuvo estas tasas, sino que elevó la escalada restringiendo la venta de chips para evitar que Pekín los supere en el sector tecnológico. Además, el hoy mandatario ha aumentado la presencia militar de EEUU en la zona indopacífica, entre otras acciones hostiles.

