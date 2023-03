"EEUU trata de contener a China en todos los aspectos" para sofocar su desarrollo

"De hecho, Estados Unidos está tratando de contener a China en todos los aspectos. Desde la guerra comercial desatada por [el expresidente de EEUU, Donald] Trump hasta la guerra tecnológica. Todo para sofocar el desarrollo de China. Como señaló [el canciller chino] Qin Gang, EEUU quiere que China no contraataque con ataques e insultos. Pero eso no puede permitirse. Ahora hemos llegado a un punto en el que EEUU no respeta la integridad territorial y soberana de China", enfatizó.