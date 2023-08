https://sputniknews.lat/20230821/por-que-el-acercamiento-entre-eeuu-japon-y-corea-del-sur-es-un-peligro-para-asia-1142860960.html

Por qué el acercamiento entre EEUU, Japón y Corea del Sur es un peligro para Asia

Por qué el acercamiento entre EEUU, Japón y Corea del Sur es un peligro para Asia

El diario 'Global Times' publicó un artículo detallando los riesgos que representa la aproximación entre Seúl, Tokio y Washington, luego del anuncio el pasado... 21.08.2023, Sputnik Mundo

En lo que fue el más reciente capítulo del intento de EEUU de contrarrestar el poder de China en la región asiática, el presidente Joe Biden recibió el viernes 18 de agosto a al primer ministro de Japón, Fumio Kishida, y al presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-Yeol, en la mítica casa de descanso Camp David, sede de numerosas reuniones diplomáticas de alto nivel en la historia norteamericana.Por ello, luego del encuentro, que resultó en la firma de acuerdos de seguridad y el anuncio de una "nueva era de cooperación lateral", según afirmaron los tres gobiernos en un comunicado emitido tras el evento, varios analistas llamaron a este anuncio de cooperación como una "regresión" que podría llevar al noreste de Asia e incluso a la zona más amplia de Asia y el Pacífico a la era fragmentada y conflictiva de la Guerra Fría."Por lo tanto, establecer una alianza trilateral basada en un tratado entre las tres partes a corto plazo no es realista. En cambio, se espera que la cooperación trilateral se amplíe, reforzando significativamente la coordinación en seguridad militar, cadenas de suministro, tecnología y temas candentes regionales. Sin embargo, esta cooperación todavía está impulsada por la mentalidad de la Guerra Fría de confrontación y juegos de suma cero. No es difícil prever que la expansión de la cooperación entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur podría generar múltiples riesgos y desafíos para la región", añaden.El prestigioso diario chino pasa entonces a enumerar los varios peligros que esta aproximación liderada por EEUU, que recientemente fue acusado por el Financial Times de buscar convertir la región Indo-Pacífica en su nuevo "patio trasero", podría provocar. En primer lugar, podría perturbar la estabilidad estratégica regional, explica la nota. La cooperación militar trilateral, en nombre de hacer frente a las "amenazas" en la región, se está expandiendo gradualmente de ejercicios militares conjuntos convencionales a ejercicios antimisiles y antisubmarinos.El editorial del medio asiático señala que los países establecerán un sistema de intercambio de inteligencia y fortalecerían la disuasión proporcionada por los EEUU, incluido el paraguas nuclear. Esto, afirman, inevitablemente estimulará una escalada de tensiones en la península de Corea, una carrera armamentista en la región y el riesgo de proliferación nuclear. En segundo lugar, podría exacerbar los enfrentamientos regionales.En tercer lugar, esta asociación podría afectar los esfuerzos de integración regional. En los campos de la economía, el comercio y la tecnología, EEUU, Japón y Corea del Sur podrían centrarse en salvaguardar sus ventajas monopolistas en cadenas industriales de alta gama y sectores de alta tecnología Esta situación, vaticina la nota, podría conducir a una cooperación intensificada entre los tres países en áreas como los semiconductores, la economía digital, la seguridad de la red y el espacio, con el objetivo de dominar los estándares tecnológicos de vanguardia y las regulaciones económicas y comerciales, manteniendo así la hegemonía tecnológica.De esta manera, se estaría produciendo un "desacoplamiento" entre Japón y Corea del Sur con respecto a China, socavando los mecanismos de cooperación multilateral existentes y las colaboraciones de la cadena de suministro en la región de Asia y el Pacífico.Particularmente para Seúl, precisa la nota, es crucial mantener la claridad estratégica y aplicar rápidamente los frenos a la peligrosa progresión de la cooperación entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur."Y requiere la cooperación y el apoyo de China. Económicamente, la dependencia de Corea del Sur con China es mayor que la de Estados Unidos y Japón. Si Corea del Sur se alinea ciegamente con EEUU y Japón, podría empeorar la situación en la península de Corea, restringir su maniobrabilidad estratégica y, en última instancia, dañar los intereses a largo plazo de la nación", advierte.

