Elecciones en México 2024: Sheinbaum inicia gira nacional tras ganar encuesta interna de Morena

El estado de Michoacán fue el elegido por la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para arrancar su gira nacional como la nueva... 17.09.2023, Sputnik Mundo

La gira, que lleva por nombre 'La Esperanza nos une' comienza a nueve meses de que México celebre la jornada electoral en la que elegirá a la nueva o nuevo presidente del país. El recorrido nacional tiene la finalidad de firmar en cada una de las 32 entidades del país un acuerdo por la transformación, en busca de fortalecer las bases del partido previo al proceso electoral. Durante su discurso, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México aseveró que su principal objetivo como coordinadora morenista es que el partido gane la elección de 2024 para defender y continuar con las acciones emprendidas por el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, fundador del grupo político. "El objetivo es ganar el 2024, defender los logros del presidente Andrés Manuel López Obrador y avanzar más en la Transformación, defender los nuevos derechos sociales, la pensión a adulto mayor, las becas de jóvenes de preparatoria, el programa Sembrando Vida, defender los programas que llegan a 30 millones de familias en nuestro país, igual defender a Pemex (Petróleos Mexicanos), defender a Comisión Federal de Electricidad (CFE), avanzar en la soberanía de nuestro país, en la independencia de nuestro país, pero al mismo tiempo, aprovechar las ventajas que hay ahora en México para la inversión", dijo. Sheinbaum aseveró que las puertas del partido están abiertas a quienes quieran sumarse al Acuerdo de Unidad para la Transformación de México."Se trata de sumar ahora, de sumar a hombres y mujeres de buena voluntad, de distintas clases sociales, de distintas religiones, de distintos oficios, de distintas profesiones que firman este Acuerdo de Unidad para la Transformación de México", agregó. El pasado 6 de septiembre, la dirigencia de Morena reveló que Sheinbaum ganó la encuesta interna de Morena para ser la nueva coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación, un nombramiento que, casi automáticamente, la convierte en la candidata del partido oficialista para la elección de 2024.Debido a los tiempos electorales, a Sheinbaum no se le puede llamar precandidata o candidata, pues el partido estaría incurriendo en una violación de la legislación electoral; sin embargo, de acuerdo con lo pactado entre Morena y sus aliados —los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM)—, será ella la carta fuerte en la contienda a realizarse el 2 de junio de 2024.Si bien la candidatura de Sheinbaum no está escrita sobre piedra; sin embargo, es improbable que no se dé después de ganar la contienda interna, en la que los militantes del partido guinda la favorecieron mayoritariamente.El 1 de julio de 2018 la hoy coordinadora nacional de Morena se convirtió en la primera mujer en ser electa como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, cargo que ocupó hasta mediados de julio pasado, cuando decidió participar en el proceso interno de Morena para elegir candidato presidencial.

