https://sputniknews.lat/20230907/coordinador-de-defensa-de-la-4t-de-que-va-el-nuevo-cargo-de-sheinbaum-1143396279.html

Coordinador de defensa de la 4T: ¿de qué va el nuevo cargo de Sheinbaum?

Coordinador de defensa de la 4T: ¿de qué va el nuevo cargo de Sheinbaum?

Este 6 de septiembre, Morena anunció que Claudia Sheinbaum será su próxima coordinadora de nacional de los comités de la defensa de la cuarta transformación... 07.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-07T15:00+0000

2023-09-07T15:00+0000

2023-09-07T15:00+0000

méxico

gobierno de méxico

💬 opinión y análisis

sociedad

elecciones presidenciales en méxico (2024)

sputnik explica

marcelo ebrard

claudia sheinbaum

morena

andrés manuel lópez obrador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/05/1143398656_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0acebd085a8342a5d1d52ba9e1a8a441.jpg

El proceso interno para definir el candidato presidencial del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) —partido fundado y liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador— llegó a su fin con el anuncio de que la exjefa de gobierno de la Ciudad de México será quien encabece los trabajos del grupo político rumbo a la elección de 2024. Debido a los tiempos electorales, a Sheinbaum no se le puede llamar precandidata o candidata, pues el partido estaría incurriendo en una violación de la legislación electoral; sin embargo, de acuerdo con lo pactado entre Morena y sus aliados —los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM)—, será ella la carta fuerte en la contienda a realizarse el 2 de junio de 2024. En entrevista con Sputnik, la economista y maestra en políticas públicas Renata Turrent apunta que en términos políticos Sheinbaum tendrá varios encargos en su nuevo puesto, siendo el principal encabezar los esfuerzos para llegar a ser la candidata de Morena y su aliados el próximo año. A este se suman dos de gran calado, estima la analista y simpatizante. El otro encargo, que afirma Turrent no es menor, es articular un proyecto que nación que profundice el camino iniciado por López Obrador. En el aspecto técnico, con este nombramiento la exmandataria estaría a cargo de los comités de defensa de la cuarta transformación —mote con el que el presidente califica su sexenio—, que son células territoriales, explica en entrevista con Sputnik el consejero estatal de Morena Eder Guevara. Con este nombramiento, la exjefa de gobierno está posibilitada, de acuerdo con Guevara, a acceder a recursos del partido para realizar giras por el país, en aras de fortalecer a esa fuerza política de cara al 2024, cuando Morena disputará la presidencia al Frente Amplio por México, que encabeza la parlamentaria Xóchitl Gálvez. "Se tiene que hacer, forzosamente [...] Es forzoso que quien vaya a tener la coordinación se vaya a hacer trabajo territorial", apunta Guevara. ¿Será Sheinbaum la candidata sí o sí?La candidatura de Sheinbaum no está escrita sobre piedra; sin embargo, es improbable que no se dé después de ganar la contienda interna, en la que los militantes del partido guinda la favorecieron mayoritariamente.De acuerdo con el consejero estatal, que la candidatura de Sheinbaum se vuelva real dependerá del trabajo que haga la exmandataria capitalina como líder del partido. ¿Habrá división en Morena?Aunque durante el proceso el excanciller Marcelo Ebrard, quien también contendió por el cargo de coordinador y obtuvo el segundo lugar, hizo varias declaraciones en donde dejó en claro su descontento durante el proceso interno, es difícil que el triunfo de Sheinbaum lo lleve a cambiar de partido, tal y como estiman algunos analistas, indica Renata Turrent. Y es que, considera, Ebrard ha demostrado ser un excelente estratega y político, por lo que su posible cambio de bando a Movimiento Ciudadano (MC) es muy improbable, que no le daría el exfuncionario la proyección necesaria.

https://sputniknews.lat/20230905/claudia-sheinbaum-la-cientifica-pionera-que-quiere-ser-la-primera-presidenta-de-mexico-1143331201.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Daniela Díaz https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Daniela Díaz https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

méxico, gobierno de méxico, 💬 opinión y análisis, sociedad, elecciones presidenciales en méxico (2024), marcelo ebrard, claudia sheinbaum, morena, andrés manuel lópez obrador, partido de los trabajadores (pt) de brasil, partido verde ecologista de méxico (pvem)