General de EEUU reconoce que el supuesto globo 'espía' chino no tenía información de inteligencia

Siete meses después de que un globo chino fuera detectado sobrevolando territorio estadounidense y derribado por un jet de combate de la fuerza aérea de ese... 17.09.2023, Sputnik Mundo

"La comunidad de inteligencia, su evaluación -y es una evaluación de alta confianza- [es] que no hubo recolección de inteligencia por ese globo", dijo Milley en entrevista con el programa CBS News Sunday Morning, de la cadena de televisión estadounidense."En resumidas cuentas, ¿era un globo espía, pero no espiaba?", preguntó el comentarista David Martin al general Milley.El globo fue detectado a finales de enero de este año sobrevolando la localidad de Billings, en el estado de Montana, por un fotógrafo aficionado que le tomó fotos y videos y fue derribado el 4 de febrero por un avión de combate de la fuerza aérea norteamericana.El incidente agravó las ya de por sí tensas relaciones diplomáticas entre Washington y Pekín --distanciados por diferendos comerciales y por el asunto de Taiwán-- al grado de que el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, suspendió una visita programada al país asiático.El Gobierno de China protestó en su momento por el derribo del globo y afirmó que el aparato solo realizaba investigaciones meteorológicas.A través de su Embajada en Estados Unidos, Pekín afirmó que el Gobierno del presidente Joe Biden "exageró" la situación, además de cometer "serias violaciones a las prácticas internacionales".China aseguró que el globo era usado para investigaciones climáticos y llegó a territorio estadounidense por causas de fuerza mayor.En su reportaje sobre el globo transmitido este domingo, la cadena CBS afirmó que el globo se dirigía hacia Hawái, pero vientos a 60.000 pies de altura modificaron su trayectoria."Esos vientos son muy fuertes", concedió Milley en la entrevista con la televisora estadounidense. "El motor particular de ese avión no puede ir contra esos vientos a esa altitud".

