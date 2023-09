https://sputniknews.lat/20230918/dominicana-se-opone-al-dique-haitiano-cuando-ya-tiene-once-propios-1143850849.html

Crece la presencia militar en los límites de República Dominicana y Haití, ante el cierre unilateral de las fronteras y el aumento de tensiones en la zona. 18.09.2023, Sputnik Mundo

El cierre de fronteras entre República Dominicana y Haití genera una nueva crisis entre ambas naciones caribeñas, en un conflicto más profundo que excede a las circunstancias actuales."El primer impacto es muy fuerte porque es el cierre total de la frontera, un lugar donde permanentemente hay migración y eso afecta la cantidad de alimentos que entran a Haití y al comercio de Dominicana", dijo a Telescopio la docente argentina Bárbara Esther, licenciada en Sociología.La medida que comenzó el viernes 15 de septiembre y que fue anunciada por el presidente dominicano Luis Abinader, es en rechazo a la construcción por parte de Haití de un canal para desviar agua del río Masacre, que separa a ambas naciones."Hace dos años no hay legitimidad en el Gobierno de Haití tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse ​(2017- 2021) y el hecho de no poder llamar a elecciones", recordó la entrevistada.El gobierno dominicano suspendió la entrega de visados, se prohibió la entrada al país a los promotores del proyecto de riego que necesita el agua de ese río, se fortaleció la presencia militar en la zona y se cerraron las fronteras terrestre, aérea y marítima.A lo largo de los años la relación entre los dos países caribeños ha sido muy tensa y compleja. El nivel de vida en la República Dominicana es considerablemente más alto que en Haití y hay profundas diferencias culturales que contribuyen al prolongado conflicto."Hay temas más profundos y constitutivos entre ambos pueblos que no permiten llegar a una acuerdo en este conflicto como por ejemplo el racismo, la migración, la pobreza y las matanzas históricas de haitiano por parte de República Dominicana", indicó la experta.Desde Haití se asegura que se deben respetar las convenciones internacionales que rigen la materia y transitar el camino del diálogo. Sin embargo desde el Gobierno dominicano se argumenta que se trata de una violación al tratado de 1929, firmado por ambas naciones.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 18 a 19 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

