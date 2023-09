https://sputniknews.lat/20230918/donald-trump-cree-que-ucrania-esta-perdiendo-el-conflicto-1143828132.html

Donald Trump cree que "Ucrania está perdiendo" el conflicto

Ucrania podría evitar la crisis si hiciera concesiones territoriales, afirmó el expresidente estadounidense Donald Trump. El político ha afirmado en varias... 18.09.2023, Sputnik Mundo

internacional

donald trump

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

rusia

🛡️ zonas de conflicto

Trump añadió que la contraofensiva de las FFAA ucranianas "nunca se produjo" y que Kiev podría haber evitado esta crisis si hubiera reconocido la pérdida de parte de los territorios. En sus palabras, si Ucrania no hubiera luchado por la península de Crimea y otras regiones, "nadie habría muerto"."Ahora nadie sabe siquiera si Ucrania será tomada bajo control", resumió.El exmandatario anunció a principios del 2023 que la confrontación no tendría lugar si no hubiera sido derrotado por el actual presidente, Joe Biden, en 2020, y también aseguró que aún se podría poner fin rápidamente al conflicto si él fuera presidente.

ucrania

donald trump, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, rusia, 🛡️ zonas de conflicto