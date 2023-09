https://sputniknews.lat/20230918/informe-regional-revela-que-el-indice-de-bajas-en-las-ffaa-ucranianas-rozaria-el-90-1143841347.html

Informe regional revela que el índice de bajas en las FFAA ucranianas rozaría el 90%

Informe regional revela que el índice de bajas en las FFAA ucranianas rozaría el 90%

De cada 100 residentes de la región ucraniana de Poltava reclutados en tercer trimestre de 2022, quedan solo entre 10 y 20, reveló el máximo oficial del... 18.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-18T19:21+0000

2023-09-18T19:21+0000

2023-09-18T19:21+0000

ucrania

defensa

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

poltava

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/12/1143844890_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_133b14e13063b1039c0ac6914dd4bb00.jpg

"De cada 100 personas que se unieron a las unidades en otoño de 2022, quedan entre 10 y 20. El resto están muertos, heridos o discapacitados", expuso Vitali Berezhnói en la reunión de la 39ª sesión del Consejo Municipal de Poltava.De esta forma, el índice de bajas en las unidades de reclutas durante el último año ha sido del 80-90%. El oficial agregó que el plan de reclutamiento militar en la región se cumplió en un 13% a 15 de septiembre. Su declaración no fue un caso aislado. En abril de 2023, el embajador ucraniano en el Reino Unido y exministro de Asuntos Exteriores, Vadim Pristaiko, señaló que Kiev no revela datos sobre las bajas de sus soldados, pero tendrá que admitir su "número horroroso". El embajador subrayó que el Gobierno ucraniano está dispuesto a continuar los combates "hasta el último de los nuestros". Además, estimó que "Kiev movilizó a un millón de personas".Cabe señalar que sus palabras fueron pronunciadas antes de la contraofensiva de Kiev que empezó el 4 de junio en las direcciones al sur de Donetsk, Zaporozhie y Artiómovsk (Bajmut).El 9 de junio, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, indicó que las FFAA ucranianas no consiguieron sus objetivos en ningún momento gracias al valor de los militares rusos, la calidad de equipos, especialmente modernos, y a la correcta organización del Ejército. De acuerdo con el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, las tropas ucranianas perdieron más de 66.000 efectivos y 7.600 equipos militares desde el inicio de su contraofensiva.De acuerdo con varios medios de comunicación, el ánimo de la opinión pública en Ucrania y en los aliados occidentales de este país ha pasado de la esperanza a un estado sombrío tras la decepción que han generado los escasos resultados de la contraofensiva de Kiev.

https://sputniknews.lat/20230913/no-quieren-morir-sin-sentido-por-que-las-tropas-ucranianas-se-rinden-cada-vez-mas-1143680165.html

ucrania

poltava

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, poltava