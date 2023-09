https://sputniknews.lat/20230918/la-mayor-verguenza-de-un-f35-de-eeuu-se-convierte-en-el-hazme-reir-de-la-industria-1143849507.html

La mayor vergüenza de un F–35 de EEUU: ¿se convierte en el hazme reír de la industria?

Un F–35 se pierde en EEUU. Rusia-China: reuniones clave entre sus cancilleres. Bolivia rechaza "descertificación" estadounidense de su lucha antidrogas. Petro... 18.09.2023

Caza F–35: no es la maravilla que pintanUn caza furtivo estadounidense F–35, invisible o indetectable para los radares del enemigo, ha comprobado esa valiosa cualidad: ser "invisible". Inclusive para los suyos. Así, una emergencia de carácter desconocido producida durante el vuelo de un caza F–35 Lightning II en los cielos de Carolina del Sur, obligó a su piloto a eyectarse de forma segura sobre la localidad de North Charleston. Mientras, el aparato siguió su vuelo de dirección desconocida.El piloto fue encontrado ileso tras eyectarse de forma exitosa, pero la ubicación del avión sigue siendo un misterio. La Autoridad Coordinadora para la búsqueda y rescate de la aeronave es la Estación Aérea del Cuerpo de Marines, que no sólo tiene una de las tecnologías más punteras de las 5 ramas del Ejército de EEUU, sino que también cuenta con la ayuda de la Fuerza Aérea. Y no encuentran el caza por ningún sitio, según el portal hipertextual.com.Rusia-China: reuniones clave entre sus cancilleresLos ministros de Exteriores de Rusia y China, Serguéi Lavrov y Wang Yi respectivamente, se reúnen en Moscú entre los días 18 y 21 de septiembre. Se prevé que intercambien puntos de vista sobre el problema ucraniano, así como sobre la cuestión de garantizar la estabilidad y la seguridad en la región Asia-Pacífico.En vísperas de estos encuentros, Lavrov, declaró que EEUU está dirigiendo la guerra de Ucrania contra Rusia. Unas palabras llegan después de que la agencia 'Reuters' informara, citando a varios funcionarios estadounidenses, que Washington está a punto de aprobar el envío de misiles de mayor alcance y municiones de racimo a Kiev.Bolivia rechaza la "descertificación" estadounidense de su lucha antidrogasEl ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos del Castillo, rechazó el Memorándum de Descertificación que el Gobierno de los Estados Unidos presentó el viernes, por considerarlo un documento "unilateral y que carece de sustento técnico, con una intencionalidad claramente [geo]política y que contraviene los tratados internacionales".Del Castillo recordó que el único organismo certificado para la evaluación de las políticas antidroga a nivel internacional es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU, por lo que es una tarea que no le corresponde al Gobierno estadounidense. "El Departamento de Estado norteamericano siempre ha basado sus certificaciones, o descertificaciones, a los gobiernos y Estados de Latinoamérica sobre la base de las relaciones políticas con estos gobiernos", explica el abogado y periodista boliviano, Oscar Silva.Petro insiste en la paz mientras que otros se disfrazan buscando guerraUna delegación de paz del Gobierno de Gustavo Petro y guerrilleros del Estado Mayor Central [grupo disidente de la antigua FARC-EP], se reunieron en un segundo encuentro oficial de negociaciones de paz entre las partes, en la que se espera que se fije la fecha de instalación de la mesa de diálogos.Los avances en estas negociaciones de paz se dan en paralelo a un escándalo dentro de las Fuerzas Armadas de Colombia, luego de que un grupo de militares se hiciera pasar por miembros de ese grupo guerrillero para amenazar a campesinos, incidente que ha suscitado la indignación nacional.Cangrejos ayudan a científicos a hacer importante descubrimiento en las GalápagosUna expedición que buscaba identificar respiraderos hidrotermales en el lado occidental del centro de expansión de Galápagos, y nuevos campos de respiraderos, pudo lograr su objetivo debido a la aparición de un cangrejo Galatheid, conocido como langostino de profundidad, frente al submarino.El número de cangrejos fue en aumento a medida que los científicos avanzaban hacia la fuente hidrotermal, donde además sorprendentemente encontraron gusanos de tubo gigantes [riftia pachyptila] enroscados alrededor del agua caliente. La fuente hidrotermal descubierta es más grande que un campo de fútbol, y emite agua a altas temperaturas. Este tipo de fuentes cumplen un papel clave para la vida por los componentes químicos que expulsan.Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

