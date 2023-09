https://sputniknews.lat/20230918/lopez-obrador-defiende-presencia-de-rusia-en-desfile-militar-por-independencia-de-mexico-1143844518.html

López Obrador defiende presencia de Rusia en desfile militar por la Independencia de México

américa latina

méxico

andrés manuel lópez obrador

rusia

"Hicieron un escándalo, me llamó la atención porque también desfilaron [militares] de China, y no hubo tanto escándalo, todo fue Rusia", indicó López Obrador en conferencia de prensa. El mandatario atribuyó las críticas a dirigentes opositores y a medios de prensa. El gobernante apuntó que a la ceremonia castrense fueron invitados todos los gobiernos con los que México tiene relaciones a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, como se hace cada año. La Embajada de Rusia en México informó que en el desfile militar participaron soldados del 154 Regimiento Preobrazhenski, creado en 1691 bajo el reinado de Pedro el Grande, y el Gobierno local difundió imágenes de la delegación rusa. "Nosotros tenemos relaciones con todos los países del mundo, y a todos se invita pero no es a partir de que estoy yo como presidente, siempre se ha hecho", zanjó López Obrador. Recordó además que durante el mandato presidencial de Felipe Calderón (2006-2012) también estuvo una delegación rusa. La embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, escribió en la red social X que el desfile cívico militar en la capital mexicana del 16 de septiembre fue "mancillado por la participación de un regimiento ruso". López Obrador no se refirió a esa pregunta y la Cancillería mexicana no respondió a la diplomática. "Es un honor participar en un evento tan importante para el pueblo mexicano. ¡Viva la amistad entre México y Rusia! ¡Viva México!", publicó por su parte la embajada rusa en las redes sociales. EEUU entre países invitados López Obrador detalló que entre las delegaciones asistentes hubo dos titulares de Defensa y una delegación de EEUU. "Vinieron comisiones, incluso secretarios de la Defensa de otros dos países y representaciones militares de muchos países del mundo", prosiguió.En el marco de los festejos nacionales, el jefe del Comando Norte de EEUU, general Glen Van Herck, se entrevistó el 15 de septiembre con el secretario mexicano de la Defensa, general Luis Crescencio Sandoval. Las delegaciones militares procedían además de Ecuador, Guatemala y otros 15 países. En la parada militar participaron aviones mexicanos supersónicos, de transporte de tropas, de carga, de vigilancia aérea, intercepción y helicópteros de apoyo.

