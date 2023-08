https://sputniknews.lat/20230810/mexico-asegura-que-armar-a-ucrania-empeorara-el-conflicto-vamos-por-la-paz-1142489920.html

México asegura que armar a Ucrania empeora el conflicto: "Vamos por la paz"

La canciller mexicana Alicia Bárcena se pronunció en contra del suministro de armamento a Ucrania, ya que esto, dijo, solo agravará las tensiones en Europa del... 10.08.2023, Sputnik Mundo

La máxima representante diplomática del país latinoamericano señaló que es hora de dejar de hablar de conflicto para comenzar negociaciones en favor de una salida pacífica. La posición del Gobierno de López Obrador no ha cambiado desde el inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania en febrero de 2022: armar a las tropas ucranianas no solucionará de fondo el problema y sancionar a Moscú no es una opción. "[El conflicto] produce mucho sufrimiento, pérdidas de vidas humanas, desplazados, refugiados y, además de eso, que es lo más preocupante, la pérdida de vidas humanas, eso parece no tomarlo en cuenta quien está pensando en prolongar el conflicto y en estar enviando armas o que no se haga nada por detener la confrontación", dijo en enero de 2023 el presidente mexicano, en respuesta a una pregunta de la corresponsal de Sputnik. López Obrador también ha cuestionado la eficacia de las labores de las Naciones Unidas, organismo al que señala de permanecer inactivo ante el conflicto en Ucrania. Por ello, propuso una tregua de cinco años entre las partes. En ese sentido, dijo que las sanciones económicas y comerciales a Rusia afectan a la economía global, especialmente a los países en vías de desarrollo. "No podemos dejar de preguntarnos cómo fue que los Gobiernos integrantes de la OTAN le niegan a Ucrania su ingreso a la organización en momentos cruciales, por un lado, mientras que, por el otro, le ofrecen armas [a Ucrania] y sanciones económicas y comerciales a Rusia, medidas que únicamente han servido para agravar el conflicto () y para agravar el desabasto de alimento y de energía y para impulsar la inflación mundial, fenómenos que perjudican a la gran mayoría de los pueblos del mundo", criticó el mandatario latinoamericano.

