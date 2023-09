https://sputniknews.lat/20230918/un-modelo-a-lo-hong-kong-para-las-islas-malvinas-milei-revivio-una-vieja-propuesta-en-argentina-1143851327.html

¿Un "modelo a lo Hong Kong" para las Islas Malvinas? Milei revivió una vieja propuesta en Argentina

El candidato a la Presidencia de Argentina Javier Milei propuso un acuerdo similar al que tuvieron China y el Reino Unido para que los británicos devuelvan las...

Si bien la campaña electoral argentina parece estar centrada en los problemas económicos del país, el candidato libertario, Javier Milei, sorprendió al colocar en agenda otro asunto clave para los argentinos: la soberanía sobre las Islas Malvinas, reclamada desde 1833 y que motivó una guerra contra el Reino Unido en 1982.Al igual que los otros candidatos, Milei ratificó que "las Islas Malvinas son argentinas" y "la soberanía no se renuncia" pero sorprendió al proponer una alternativa para resolver el diferendo con los británicos. "Ahora estamos proponiendo una solución para que las islas vuelvan a la Argentina e ir a un acuerdo con Inglaterra como hizo China con Hong Kong", dijo entrevistado por Radio Continental.Según el candidato, es necesario que Argentina alcance "un acuerdo con Inglaterra" para que el país europeo reconozca la soberanía argentina y devuelva las islas. Además, advirtió que "no se puede desconocer la posición de las personas que viven" en el lugar.Facundo Rodríguez, abogado especializado en Derecho Internacional y experto en la cuestión Malvinas explicó a Sputnik que la negociación con el Reino Unido por la soberanía de las islas es una de las alternativas habilitadas por la Constitución argentina de 1994, que establece que el reclamo de soberanía se realice "conforme al derecho internacional y respetando el modo de vida de los isleños".Para el experto, el "modelo al estilo Hong Kong"—que fue devuelta por el Reino Unido a China en 1997 después de 99 años de administración británica— que plantea Milei podría encuadrarse dentro del texto constitucional, por lo que "desde el punto de vista jurídico es totalmente viable". Aun así, no sería la primera vez en que una alternativa así se maneja.En efecto, la historia registra dos casos de negociaciones entre Argentina y el Reino Unido en la que la devolución de las islas estuvo sobre la mesa en el marco del período de negociaciones que se abrió entre ambos países entre 1965 y 1982. En ambos casos, el Reino Unido propuso devolver las islas a Argentina en un plazo de 100 años pero se negó a bajar ese lapso ante el pedido argentino.Para Rodríguez, este tipo de alternativas podría ser viable "si se lleva a cabo respetando determinados elementos sobre el reconocimiento previo de la soberanía argentina, que se trata de una concesión de administración del territorio y que se analice la cuestión de los recursos, que en muchos casos no es renovable".Ahora bien, el experto advirtió sobre el principal obstáculo a la hora de avanzar en una alternativa como la planteada por Milei: que el Reino Unido acceda a reiniciar las negociaciones.Por eso, el abogado enfatizó que Argentina debe insistir para comprometer a Londres a retomar las conversaciones o de lo contrario "dejarlo en evidencia ante la comunidad internacional", algo que Buenos Aires ya busca hacer en múltiples foros.Los isleños ¿una tercera parte en el conflicto?Uno de los aspectos más polémicos de la plataforma de Milei sobre Malvinas fue expuesto por una de sus candidatas a diputada y posible canciller de su eventual gobierno, Diana Mondino. Entrevistada por el diario británico The Telegraph, Mondino afirmó que "los derechos de los isleños serán respetados" y sostuvo que "el concepto de que alguien puede imponerle a la gente qué debe hacer o qué debería hacer, es muy feudal e ingenuo".Los dichos de Mondino fueron interpretados como la sugerencia de que Argentina debería reconocer el derecho a la autodeterminación de los habitantes de las islas, una idea defendida por los británicos pero rechazada por Argentina y el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, que no reconoce a los isleños como una población propia diferente a la británica.Rodríguez enfatizó que las resoluciones de Naciones Unidas sobre la cuestión Malvinas han refrendado que se trata de "una cuestión especial y particular de colonialismo" y que debe resolverse únicamente entre Argentina y el Reino Unido. "Ahí establece que solamente hay dos partes en disputa", subrayó.El abogado aclaró que, si bien Naciones Unidas reconoce que Argentina "deben tener en cuenta los intereses de los isleños", esto no significa aceptar "sus deseos o voluntad de decidir el destino del territorio en el que se encuentran, porque es un territorio sujeto a una disputa de soberanía".

