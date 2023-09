https://sputniknews.lat/20230919/como-el-conflicto-ucraniano-mejoro-las-armas-rusas-1143871422.html

¿Cómo el conflicto ucraniano mejoró las armas rusas?

A pesar de las sanciones y los controles a la exportación, Rusia ha ampliado significativamente la producción de armas, superando a EEUU y Europa

Rusia fabrica más de dos millones de proyectiles y 200 tanques de combate al año, haciendo trizas los pronósticos de los servicios de inteligencia occidentales, informa la prensa estadounidense. Al principio del conflicto, Washington apostaba por aumentar los suministros militares a Kiev y esperaba frenar la capacidad industrial de Rusia mediante un cúmulo de sanciones. Sin embargo, resulta que la producción rusa de armas no se ha visto obstaculizada. Al contrario, se ha duplicado y sigue creciendo, denuncia la prensa.Como resultado, la producción actual de municiones de Rusia es siete veces mayor que la de Occidente, indicaron los funcionarios de defensa europeos. Eso augura problemas para Ucrania en los próximos meses, afirman medios occidentales. Como Rusia celebra el 19 de septiembre el Día del Mecánico Armero, fiesta profesional para todos los empleados de las empresas del complejo militar-industrial del país, Sputnik te presenta lo que hay detrás de este impulso industrial.La operación militar especial "dio un impulso" al sector de defensa ruso"Cualquier operación militar, especialmente una a tan gran escala como la operación militar especial rusa, afecta sin duda al aumento de los pedidos estatales de defensa y al desarrollo de la industria militar", declaró a Sputnik el coronel retirado del Ejército ruso y veterano analista militar Víctor Litovkin. "Esto es cierto (...) Casi todas las áreas han recibido un impulso para su desarrollo", agregó.Mientras que la prensa occidental se ha centrado sobre todo en la aceleración de la producción de municiones en Rusia, los interlocutores de Sputnik se refieren a mejoras e innovaciones en diversos campos. Entre ellos, la fabricación de armas ligeras, artillería de diversos calibres, tanques, helicópteros y aviones para diversos fines, chalecos antibalas y radios, prismáticos, telémetros, señaló Litovkin.En general, continuó, se han desarrollado todas las áreas de provisión a las FFAA de sistemas de apoyo al combate, así como de sistemas de apoyo de fuego. Así que aquí la influencia de la operación militar especial es enorme, por supuesto, resumió Litovkin.Cómo se protegieron las armas rusas contra los dronesNo ha sucedido acciones militares de tal intensidad, potencia y escala desde la Segunda Guerra Mundial, comunicó a Sputnik el analista militar y redactor jefe del portal de internet Arsenal de la Patria Dmitri Drozdenko. Las tácticas, la estrategia y la ciencia militar de Rusia "han colisionado con las de Occidente", destacó, y añadió que esto impulsó a los armeros rusos a explorar nuevos enfoques y respuestas simétricas y asimétricas."El ejemplo más típico son los drones cuadricópteros civiles ordinarios, que se han convertido en armas formidables. Antes intentábamos que los tanques y los vehículos blindados fueran lo más mundanos posible, es decir, invisibles en el campo de batalla, ahora estos vehículos están equipados con las llamadas verandas o cestas. Se trata de una protección contra los drones que lanzan bombas", explicó Drozdenko.Cómo Rusia se ha perfeccionado en el combate contra la artillería Drozdenko llamó la atención sobre el creciente papel de los duelos de artillería en el campo de batalla. En el combate contrabatería, que prevé la destrucción o neutralización de los sistemas de apoyo de fuego del enemigo, los obuses soviéticos de 152 mm y 47 mm de calibre, por ejemplo, el 2S19 Msta-S, podrían verse superados por sus análogos de 155 mm y 52 mm de calibre de la OTAN, dado el mayor alcance de ataque de estos últimos.Para resolver el dilema, los armeros rusos crearon el 2S35 Koalitsiya-SV, un nuevo sistema ruso de obús autopropulsado que se espera que complemente y, con el tiempo, sustituya al 2S19 Msta de Rusia. El Koalitsiya está equipado con cañones de 152,44 mm o 155 mm y tiene un alcance máximo de 80 km y una cadencia de tiro de 16 disparos por minuto. Las características de combate le permiten superar a los obuses de la OTAN, como el Caesar francés, señaló Drozdenko.Los drones kamikaze rusos Lancet también han demostrado su eficacia en el combate contra la artillería, indicó el experto. "Con su ataque, alejaron a la artillería occidental de la línea del frente. Y, en consecuencia, mejoramos la calidad del circuito de control de las baterías. (...) Se trata de una innovación, y de una innovación masiva", afirmó Drozdenko.¿Qué armas rusas han demostrado ser especialmente eficaces? En la actualidad, el complejo militar-industrial nacional ha estado trabajando en tres turnos para saciar las necesidades del Ejército ruso. En particular, el conflicto ha enseñado a Rusia que es necesario desarrollar y mejorar las armas de alta precisión, declaró A Sputnik a su vez el analista de una oficina de análisis militar y político y teniente coronel en la reserva Pavel Kalmykov. Las bombas aéreas guiadas de alta potencia de Rusia también han resultado útiles, según sus palabras. Explicó que la aviación puede utilizarlas sin entrar en la zona de defensa aérea del enemigo y lanzarlas a distancia. Y entonces la bomba procede controlada por un GPS o una señal similar, añadió. Además, en sus palabras, los tanques de combate principales han protagonizado un regreso histórico. "Recientemente, y con la baja intensidad de las operaciones de combate, en cierto modo se olvidó en general el papel de los carros de combate, y parecía que pasarían a ser cosa del pasado, que todo lo decidiría la aviación, la artillería. Pero el conflicto ucraniano demostró que en un amplio teatro de operaciones militares, los tanques desempeñan un papel decisivo; cuando se encuentran grandes formaciones de tropas, el papel de los tanques es significativo", resumió.¿Qué nuevas armas rusas podrían aparecer pronto en combate? "En primera línea no solo están nuestras tropas, [sino también] los instructores que estudian cómo se utilizan nuestras armas, cuáles son sus ventajas, qué desventajas tienen, qué se puede mejorar, qué se puede reforzar, etc.", subrayó Víctor Litovkin. Según los interlocutores de Sputnik, los fabricantes de armas rusos ya han aprendido mucho del conflicto en curso. Sobre esta base, se producirán nuevos sistemas."En primer lugar, todos los analistas afirman que con la ayuda de vehículos aéreos no tripulados es posible aumentar significativamente la precisión del control del fuego de artillería", explicó Kalmykov. "Es decir, el principio es el siguiente: un disparo-un acierto. Es decir, si el guiado se realiza con la ayuda de operadores de cualquier sistema de artillería, sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes o incluso algún cañón potente. El proyectil caerá exactamente en el blanco", subrayó.Si se resuelve este problema, continuó, entonces el conflicto pasará a un nivel completamente distinto, cambiarán las tácticas de las operaciones de combate. En segundo lugar, Rusia está mejorando sus sistemas de guerra electrónica (EW), explicó. Anteriormente, antiguos oficiales del Pentágono reconocieron que los EW rusos son insuperables, mientras que expertos militares rusos insinuaron que los nuevos sistemas de guerra electrónica rusos podrían afectar al trabajo de los satélites e incluso silenciar el Starlink de SpaceX, si fuera necesario.En tercer lugar, se han capturado los últimos modelos de armas occidentales, sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, tanques y cañones autopropulsados, destacó Kalmykov. Todo esto también se está estudiando, indicó el experto, añadiendo que, en consecuencia, se utilizarán las mejores soluciones de ingeniería en el complejo militar-industrial nacional.Por último, el sector de defensa ruso está trabajando en armas de última generación basadas en "nuevos principios físicos", reveló recientemente el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Los observadores afirman que este tipo de armas modernas podrían incluir armas de energía dirigida; armas electromagnéticas; armas geofísicas; y armas radiológicas, por nombrar solo algunas. En declaraciones a Sputnik, el veterano observador militar ruso Víctor Murajovski supuso que lo más probable es que el mandatario se refiriera a láseres y otras armas basadas en la física de alta energía.

