Erdogan califica de insuficientes los pasos dados por Suecia para ingresar en la OTAN

Erdogan califica de insuficientes los pasos dados por Suecia para ingresar en la OTAN

ANKARA (Sputnik) - Las medidas adoptadas por Suecia para que el Parlamento de Turquía ratifique su ingreso en la OTAN son insuficientes, afirmó el presidente... 19.09.2023, Sputnik Mundo

"Para que esto (la ratificación) suceda, Suecia, por supuesto, debe cumplir sus promesas. Las organizaciones terroristas deben detener inmediatamente sus manifestaciones y acciones en las calles de Estocolmo. Porque será muy importante para el pueblo turco ver que esto está ocurriendo realmente. Suecia parece haber cambiado la legislación, pero no es suficiente", dijo Erdogan en una entrevista a la cadena estadounidense PBS. Hasta ahora, Suecia –que solicitó la incorporación luego de que Rusia lanzara su operación militar especial en Ucrania– no cuenta con el aval expreso ni de Hungría ni de Turquía para convertirse en el miembro número 32 del grupo. Turquía se resiste a abrirle las puertas a Suecia mientras ese país europeo no atienda sus preocupaciones sobre los kurdos que ha recibido como refugiados, y que Ankara considera podrían ser miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK, reconocido como terrorista y vetado en Turquía), que lleva adelante una campaña de insurgencia en territorio turco. No obstante, el pasado 10 de julio, antes de volar a Vilna para la cumbre de la OTAN, el presidente turco sugirió que la adhesión sueca a la Alianza Atlántica sería posible después de que Turquía se uniera a la Unión Europea (UE). Un día después, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció que Erdogan había aceptado transmitir el protocolo de adhesión sueca al parlamento turco y trabajar en estrecha colaboración con los legisladores para garantizar su ratificación.

