La OTAN se confiesa incapaz frente a Rusia, contra quien "EEUU dirige la guerra", según Lavrov

La OTAN se confiesa incapaz frente a Rusia, contra quien "EEUU dirige la guerra", según Lavrov

19.09.2023

Reuniones claveEn la víspera del inicio de la visita del jefe de la diplomacia china a Moscú, Lavrov denunció que EEUU dirige la guerra de Ucrania contra Rusia. "Digan lo que digan [los estadounidenses], están dirigiendo esa guerra, están proporcionando armas, municiones, inteligencia, datos satelitales, están librando una guerra contra nosotros", afirmó el canciller ruso.Unas palabras que llegan luego de que la agencia 'Reuters' informara, citando a funcionarios de EEUU, que Washington está a punto de aprobar el envío de misiles de mayor alcance y municiones de racimo a Kiev.Al respecto, las reuniones que mantienen Lavrov y Wang Yi en Moscú entre los días 18 y 21 de septiembre, están enfocadas en el conflicto ucraniano, así como en la cuestión de garantizar la estabilidad y la seguridad en la región Asia–Pacífico.La realidad se imponeSin embargo, y pese al empeño y esfuerzos ingentes que hace el Occidente colectivo contra Rusia para asestarle una derrota estratégica en el conflicto en Ucrania, tal como lo ha advertido el propio Lavrov, las cosas van muy mal para los intereses de Washington, y las costuras ya empiezan a verse.Por un lado, el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional para Comunicaciones Estratégicas de la Casa Blanca, John Kirby, dijo al medio británico The Telegraph que la contraofensiva ucraniana no avanza como Kiev quisiera. Kirby también reconoció que en el Congreso de EEUU hay algunas resistencias ante la ayuda financiera y militar que Washington sigue proporcionando a Kiev.En este sentido, recientemente el periódico The Hill informó que un número cada vez mayor de legisladores republicanos, incluidos algunos de los considerados moderados, rechazan brindar más ayuda a Ucrania, según varios asambleístas republicanos.En tanto, el jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU, el general Mark Milley, afirmó en una entrevista concedida a la cadena CNN, que la contraofensiva de Ucrania llevará un tiempo considerable y avisó que Kiev no logrará de forma total sus objetivos, pues le será imposible expulsar "completamente a los rusos".Por si fuera poco, el presidente del comité militar de la OTAN, el almirante Rob Bauer, reconoció una realidad inquietante, tanto para la OTAN, como para el Occidente colectivo en general, y para Ucrania en particular. "El volumen de las armas y la munición que Ucrania requiere es enorme. La escala y el volumen de lo que se utiliza va más allá de nuestra capacidad de producción", declaró en una rueda de prensa en Noruega.Según Josep Alsina, director de las revistas Nihil Obstat y La Emboscadura, el tiempo juega a favor de Rusia y en contra de Ucrania. "Aunque las líneas [del frente] se mantengan, ocurre que este enorme gasto económico que está significando esta guerra para EEUU y para los países de la Unión Europea, al final va a acabar haciendo mella", remarca.El analista incide en que cada vez hay más grupos, ya no solamente en EEUU, sino también en Europa, que están viendo que esta continua ayuda militar y económica, y este boicot a los productos rusos –el caso de Alemania es paradigmático–, está haciendo mucho daño a las economías europeas. "Entonces creo que el número de descontentos va a ir creciendo", indica.

